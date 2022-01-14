Satan değil ev arayan ilan veriyor

Konut satışlarında yaşanan %60’a varan artışlar, emlak satış platformlarını müşteri deneyimini kişiselleştirmeye yönlendirdi. Yatırımcıları kriterlerine uygun konutlarla buluşturan platformlar, sokak sokak gezerek yatırımcı adına konut turuna çıkıyor. Danışmanlar her evin musluğundan lavabosuna, tapu durumundan belediye yıkım kararlarına kadar tüm ayrıntıları raporlayarak yatırımcıları zaman ve maliyet kaybından kurtarıyor.

Döviz fiyatlarına bağlı olarak inşaat maliyetlerindeki artışla yükselişe geçen fiyatlara rağmen konut satışları artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59 artarak 178 bin 814’e ulaştı. Gelişmiş yazılım teknolojileri kullanarak satın alma deneyimini kişiselleştiren emlak satış platformları, yatırımcıları sokak sokak gezerek ev aramaktan kurtarıyor. Emlak yatırımcılarına kişiye özel danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Anındabul Proje Ortağı Ahmet Yasin Kuru, “İlk aşamada yatırımcıların aradıkları kriterlere uygun konutları listeliyoruz. Ardından ciddi bir zaman gerektiren ev gezme sürecini yatırımcılarımızın üzerinden alarak danışmanlarımıza devrediyoruz. Danışmalarımız yatırımcıların adına yüzlerce evi gezerek tüm konutları en ince ayrıntısına kadar bilgi, fotoğraf ve videoyla kayıt altına alıyor. Tapu ve belediye yıkım kararları gibi resmi bilgileri de edinerek her eve ilişkin detaylı bir rapor hazırlıyorlar. Bu hizmetle satın alma sürecini kişiselleştirirken, yatırımcılara önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sunuyoruz” dedi.

Üyeler ve emlakçılar arasında doğrudan iletişim

İleri teknolojileri kullanarak sadece satın alma deneyimini değil satış sürecini de kişiselleştirdiklerini belirten Ahmet Yasin Kuru, “AnindaBul.com olarak emlakçılara ücretsiz olarak sınırsız ilan girme olanağı sunuyoruz. Üyelerimiz de tıpkı emlakçılar gibi aradıkları konuta ilişkin ilan oluşturabiliyor. Emlakçılar bu ilanlardan yola çıkarak uygun konutları üyelerimize sunabiliyor. Üyeler ve emlakçılar arasında yarattığımız bu doğrudan iletişimle satın alma sürecini konforlu hale getiriyoruz” diye ifade etti.

Yasal komisyon bedeli dışında ek ücret alınmıyor

Tüm satın alma sürecinin platform üzerinden yürütüldüğüne değinen Anındabul Proje Ortağı Ahmet Yasin Kuru, “Danışmanlarımız gezdikleri evlerin raporlarını sistem üzerinden yatırımcılarımızın üye panellerine gönderiyor. Yatırımcılar satın almak istediği konutu onayladığında danışmanlarımız satış organizasyonunu planlıyor. Yatırımcılar yasal komisyon bedeli dışında ekstra bir ödeme yapmadan satış işlemini tamamlayabiliyor” diye sözlerine ekledi.