Satışları ekspres hızıyla sürüyor

Hızla gelişen Basın Ekspres’de özel bir lokasyonda yer alan ve kaba inşaatının büyük bölümü tamamlanan Nivo İstanbul, çok yönlü özellikleriyle yerli ve yabancı yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Konut, home-office, çocuklar için Alman konseptli 1200 m2 aktif eğlence parkı, konuklarına 5 yıldızlı otel konforunda uzun konaklama imkanı sunacak iş apartmanı, otel, mağazalar ve açık hava konseptli alış veriş caddesi ile çok kullanımlı karma bir proje olan Nivo İstanbul’da ticari alanların satışı devam ediyor. Nivo İstanbul’da yer alacak ticari üniteler, 50 metrekare ile 145 metrekare arasında değişen farklı tip ve genişlikten oluşuyor. Mağazalar modüler sistem ile bir araya getirilerek toplam 1500 metrekareye kadar alan elde edilebiliyor.

6 bin kişilik nüfus ticari avantaj oluşturuyor

Cathay Group Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Okan Süha Yıldırım; “Açık hava konseptli alışveriş caddemizde, ticari işletmeler açısından çok büyük avantajlar bulunuyor. Tam 7 kilometrelik mesafede 20 otel ve 100 bin öğrencinin okuduğu 11 üniversite konumlanıyor. Ayrıca Nivo İstanbul, tamamlandığında ortalama 6 bin kişiye yaşam alanı olacak. Tüm bunları düşündüğümüzde ‘bölgenin çekim ve cazibe merkezini kuruyoruz’ demeliyiz...

Nivo İstanbul’da tüm blokların en alt iki katı ticari alanlara ayrıldı. Toplamda 223 ticari bölüm ile bölgedeki en büyük çarşı burada yer alacak. Ayrıca orta avluda yeme içme alanları olacak” dedi.



İdeal marka karması yapılıyor

Yıldırım şunları ekledi; “Daha şimdiden pek çok tanınmış marka ile anlaşma sağlandı. İdeal marka karmasını oluşturmak için hassas bir çalışma yapıyoruz. Çünkü doğru ve kaliteli bir marka karması ile bu çarşının bölgedeki en önemli çekim ve alışveriş merkezi haline geleceğini düşünüyoruz” dedi.

Şık mimarisiyle bölgeyi dönüştürüyor

Yıldırım, Nivo İstanbul’la ilgili ayrıca şu bilgileri verdi; “Şık mimarisiyle bölgeyi dönüştüren projenin 3 bloğu home-ofis ve 2 bloğu ise konut olarak hayata geçirilecek. Nivo İstanbul karma yaşam alanı projesi 50 M² ile 161 M² arasında değişen farklı tip ve metrekarelerde 1+1, 2+1, 3+1 daire seçeneklerinden oluşuyor.

Halkalı metrosu Fatih durağından projeye çıkıyor

Lokasyonuyla hem hayata hem de yatırıma değer katıyor. Şehir hayatının hızlı temposunu, mükemmel bir mimari ve güvenli yaşam alanlarıyla birleştiriyor. Nivo İstanbul 2018 yılında hizmete girecek olan Fatih Metro İstasyonu’nun yanı başında yer almasıyla bu avantajı yaşamak için ideal bir seçim.”

