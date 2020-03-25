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Sefer tası önerisi

Evde hazırladığınız lezzetleri Arzum Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası ile artık ofisinize taşıyabilirsiniz. Sağlıklı ve hijyenik beslenme düzeninize devam etmenizi sağlayacak elektrikli modern sefer tası ile içiniz rahat, lezzet hep damağınızda olsun.

Sefer tası önerisi
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Evde hazırladığınız lezzetleri Arzum Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası ile artık ofisinize taşıyabilirsiniz. Sağlıklı ve hijyenik beslenme düzeninize devam etmenizi sağlayacak elektrikli modern sefer tası ile içiniz rahat, lezzet hep damağınızda olsun.

 Hem sağlıklı hem güvenli hem lezzetli bir yemek Arzum Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası ile her zaman yanınızda! Evde yaptığınız sağlıklı ve hijyenik lezzetleri ofise giderken de yanınızda götürmeye ne dersiniz? Türkiye'de bir ilk olan ve çıktığı ilk günden bugüne büyük ilgi gören Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası, "ne yesek?" derdine son veriyor.

 Sağlıklı ve düzenli beslenmenin en keyifli halini deneyimlemenizi sağlayan Foodie ile 12 dakika gibi kısa bir sürede yemeklerinizi ısıtabilirsiniz. Hatta ofisinizde buharda pişirilebilen lezzetleri zahmetsizce elde edebilirsiniz. Kahvaltınızda yanı başınızda haşlanmış bir yumurta güzel olurdu değil mi?

 İki yemek kabı ve bir tabağa sahip olan Foodie, tek veya çift katman olarak da kullanımı ile çorba, sulu yemek ya da alternatif her yemeği kolaylıkla taşınabilir hale getiriyor. Çevre dostu taşıma çantası ile sefer tasınızı ofise giderken rahatça taşıyabilirsiniz. Arzum Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası, arzum.com.tr ve yetkili online sitelerde satışta.

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