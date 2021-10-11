Şefler Lezzet Festivali’nde atıksız Adana mesajı verdi

Coğrafya Lezzettir temasıyla bu yıl kapılarını açan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali birbirinden değerli şefler ve konuşmacıları ağırlamaya devam ediyor. Festivalin ikinci gününde fast food yemek kültürüne karşı alternatif olarak, “iyi, temiz ve adil gıda” mottosuyla geleneksel gıdanın tüketimine yoğunlaşan Slowfood hareketi ilgi çeken konulardan biri oldu. Mutfak kültürü araştırmacısı Nilhan Aras moderatörlüğünde, Slow Food Adana Birliği Lideri Pırıl Bilici, Slow Food Tarsus Birliği Lideri Yasmina Lokmanoğlu ve Slowfood Antakya Birliği Lideri Kenan Yurttagül geleneksel ve yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumanın teşvik edilmesi üzerine önemli bilgileri paylaştı.

Sınırları Aşan Marka Hikayeleri

Gıda mühendisi ve Akeolog Ahmet Uhri, festivalde Adana kebabının Hititlerden bu yana gelen izlerini sürerken, İtalyan ve aynı zamanda Adanalı olan tadımcı ve yazar Elvam Uysal Bottoni, yeni hasat zeytinyağı tadımını gerçekleştirdi. Yazar Prof. Dr. Özlem Kumrular’ın Leonardo da Vinci’nin beslenme alışkanlıklarını paylaştığı festival sahnesinde Minyatür ve performans sanatçısı Günseli Kato, Japonya’nın kutsanmış yiyecek ve geleneklerini renkli ve keyifli bir sunumla ziyaretçilerle paylaştı. Festival, Adana’nın sınırlarını aşan gastronomi markalarına da ağırladı. Şeyda Taluk’un moderatörlüğü’nde 1995 yılından bu yana Türkiye’de bal sektöründeki lider markalardan biri olan Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, seyyar tezgâhtan börek imparatorluğu kuran Levent Börek’in kurucusu Levent Tamtürek ve 65 yılı aşan tarihiyle Madenci Kahve’nin yönetim kurulu üyesi Sedef Madenci markalarının sınır aşan hikayelerini paylaştı.

Adana Gastronomisinde Kadınlar

Festivalde bu yıl da Adana gastronomisindeki kadınların hikayeleri dikkat çekti. Ebru Köktürk Koralı moderatörlüğünde Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oya Berkay Karaca, Şef Bedia Gücüm, Adana Kadıneli üretim ve iş Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış ve pandemi döneminde Adana’daki kadın üreticilerin el emeği ürünlerini e-ticaret sistemine taşıyarak ekonomik gelir elde etmelerini sağlayan akademisyen ve yazar Kübra Yüzüncüyıl, Adana gastronomisinde kadınların yerini, çalışmalarını ve geleceklerini konuştu.

Sınırları Aşan Lezzet Hikayeleri

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı, araştırmacı, gazeteci ve yazar Adnan Şahin Anadolu’nun Lezzet Ustaları temasıyla Konya’dan Lokmanhane Lokantası sahibi Harun Raşit Sönmez’in ve Diyarbakır’dan Hancı Et sahibi Şeyhumuz Doğan’ın, bulundukları şehirlere değer katan, şöhretleri sınırları aşan ve uğruna seyahate çıkılan sıra dışı lezzet ve başarı hikâyelerini paylaştı. Restoran işletmecisi Ahmet Güzelyağdöken ise “Coğrafya Lezzettir “ temasıyla kıyı ege mutfağı kültürü ve lezzetleri hakkında bilgileri aktardı. Lokman Hekimin İzinde panelinde ise Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisi Melis Durasi moderatörlüğünde aromatik bitkilerin geçmişten günümüze kullanımı ve etkileri Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Halil Çakan, Özge Samancı ve Şef Melda Farimaz ile konuşuldu.

Atıksız Şehir Adana

Bu yıl Türkiye’nin ilk atıksız festivali olma özelliğini de taşıyan 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında Atıksız Şehir Adana hedefi ile başlatılan Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi’nin lansmanı da yapıldı. Sosyal gastronomi şefi ve girişimci Ebru Baybara Demir öncülüğünde başlayan proje kapsamında hem festivalden hem de pazaryerlerinden toplanan çiğ sebze ve meyve artıkları komposta dönüştürülerek tarım topraklarının iyileştirilmesi için kullanılacak. Proje aynı zamanda Adana’da tarımsal üretime zarar veren Akdeniz sineği popülasyonunun azalmasını da sağlayacak.

Selanik’ten Adana’ya Mutfak Kültürü Ziyaretçilerle Buluştu

Festivalin son gününde de Lezzet Sahnesi birbirinden ünlü yerel ve ulusal şefi ağırladı. Adana’nın geçmişten günümüze farklı lezzetlerini Ayfer Yavi, Mehmet Yaşin, Deniz Şahin, Türev Uludağ, Eyüp Kemal Sevinç, Melih Demirel, Umut Karakuş, Asuman Kerkez aktarırken, Selanik’ten Adana’ya ortak yemek kültürümüzü yunan şefler Digas Stylianos, Lorentzos George, Michailidou Stavroula ve Koukoutinis Eleftherios lezzetli tariflerle ziyaretçiler için hazırladı.