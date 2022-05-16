Şehrin kalbinde yükselecek

Ön lansman döneminde büyük ilgi gören ve yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep alan proje, tanıtıma özel kampanya ile satışa çıkmaya hazırlanıyor

Akzirve’nin Türkiye’de 30 yıldır sürdürdüğü yatırımların bir yenisi olan ve şehrin kalbinde yükselen Topkapı 29 Projesinin lansmanı gerçekleştirildi.

Tüm yolların bağlantı noktasında yükselen Topkapı 29, Akzirve’nin Türkiye’deki 30 yıllık tecrübesiyle LEED sertifikalı yaşam tarzını inşa ediyor.

Doğrudan E-5 bağlantısının yanı sıra tüm toplu ulaşım hatlarının hemen yanında konumlanan Topkapı 29, her dairede yüksek tavan ve balkon standardıyla sürdürülebilir çevreye katkıda bulunuyor.

Entegre yaşam kenti konseptini yeşille donatılmış bahçesiyle bütünleştirecek projede, 1+1’den 5+1’e kadar farklı tipte 1.441 daire yer alıyor. İngiltere’nin dünyaca ünlü mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlanan projede, cadde mağazalarından ofislere, yaşam ve alışveriş merkezlerinden dünyanın ünlü zincir markalarından birinin işleteceği otele kadar bir ekosistem sunuyor.

Topkapı 29, İstanbul’un merkezinde benzersiz bir konumda

Topkapı 29’un şehrin kalbinde konumlandığını belirten Akzirve İcra Kurulu Üyesi Cihat Kılıç, projenin şehrin birçok yerine 10 dakika uzaklıkta olduğunu söyledi.

Dünya standartlarına sahip projenin konut, ticaret, eğitim, sağlık ve turizm gibi pek çok sektörde farklı, yeni ve prestijli gelişmelerin yaşandığı canlı ve renkli Topkapı semtinde hayata geçirildiğini dile getiren Kılıç, Topkapı 29’un kendine özgü mimarisi ve konseptiyle İstanbul’un ve bölgenin yeni sembolü olacağını vurguladı.

Kılıç, proje sayesinde Topkapı’nın canlı ve renkli günlerine kavuşacağını kaydederek, şu bilgileri verdi:

“İlk dairelerimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim 2023’de teslim edeceğiz. Ön tanıtımda yoğun ilgi gören daireler, lansman dönemiyle birlikte hazırladığımız özel fırsatlarla yatırımcıları bekliyor. Zirvede yeni yaşam İstanbul’un kalbinde başlayacak.”

Tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandı

Akzirve İcra Kurulu Başkanı Kılıç, Topkapı 29’un site halkının tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ünlü İngiliz mimarlık grubu Chapman Taylor tarafından tasarlandığını belirterek, projenin çeşitli kullanım alanlarıyla bölge içinde çok amaçlı bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Projenin sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye ilkler getiren yeni bir ekosistem sunduğunu dile getiren Kılıç, yerden ısıtma sistemine sahip tamamı balkonlu dairelerin tavan yüksekliğinin net 3.05 metre olarak tasarlandığını bildirdi.

Kılıç, ferahlığı ön plana çıkardıklarını projede konutların en son teknolojiyle güncel deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğine dikkati çekti.

Cihat Kılıç, Topkapı 29’un zengin fonksiyonlarıyla herkesin deneyimlemekten ve paylaşmaktan keyif alacağı büyük bir mahalle karakteri taşıyor.

Topkapı 29 projesinin geliştirme alanı içinde yer alan 10 bin metrekare büyüklüğünde kent parkın bulunacağını vurgulayan Kılıç, konser ve yazlık sinema gibi önemli kültür-sanat ve eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapacak parkın şehrin merkezinde eşsiz güzellikler sunacağını söyledi.

Ön lansman döneminde konut sayısının 4 katı talep gördü

Akzirve İcra Kurulu Başkanı Kılıç, projede büyüklükleri 1+1’den 5+1’e kadar farklı tipte 1.441 adet daire bulunduğunu belirterek, teslimler başladığında önemli bir ihtiyacı gidereceğini anlattı.

Sadece konut inşa etmediklerini, şehre bir “başyapıt” kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Kılıç, projenin benzersiz özellikleri nedeniyle yerli ve yabancılardan yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Kılıç, ön talep dönemindeki yatırımcı ilgisine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ön tanıtım döneminde yatırımcıların ilgisinden fazlasıyla memnun kaldık. Yerli ve yabancı yatırımcılardan daire sayısının 4 katı talep geldi. Bu ilginin tanıtımla birlikte artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul’un merkezinde yer alan projemizde sunduğumuz fiyat avantajlarıyla birlikte tanıtım dönemine özel kampanya da başlatıyoruz. Daire fiyatlarımızın metrekaresi 56.000 TL’den başlıyor.”

Kanada’dan Güney Kore’ye geniş yatırımcı ilgisi

Cihat Kılıç, kaba inşaatta ilerleme oranının yüzde 35 olduğunu kaydederek, şu ana kadar konutların yüzde 10’u için satış sözleşmesi imzalandığını, bunların yüzde 10’unun da yabancı olduğunu anlattı.

Yabancıların çok geniş bir coğrafyadan projeye ilgi gösterdiğini vurgulayan Kılıç, Uğurum Kanada’dan Rusya’ya, Çin’den Güney Kore ve bazı Avrupa ülkelerinden yatırımcıların konut talebinde bulunduğunu ifade etti.

Lansmana özel “24 ay vade farksız” kampanya

Cihat Kılıç, Topkapı 29’un özel tasarımının yanında ödeme planlarında da özel fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Yüzde 50 peşin ödemelerinde kalan kısım için 24 ay vade farksız ödeme planı sunduklarını dile getiren Kılıç, “60 ay içinse yüzde 0.99 oranlı kredi imkanı sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kişiye özel ödeme planları da sunuyoruz. Tüm yatırımcıları, dünya standartlarındaki projemizde, fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.” dedi.Alışveriş caddesinden otele bir cazibe merkezi

Projede ticari üniteler dışında, ofis, otel, rezidans ve alışveriş caddesi yer alıyor. Dünyaca tanınmış bir marka tarafından işletilecek otel, uzun süreli konaklamaların yanı sıra iş ve turistik amaçlı kısa süreli konaklamalara da imkan tanıyor.

Benzersiz sosyal donatılar ile prestijli bir yaşam

Sosyal tesisleriyle de öne çıkan Topkapı 29’da fitness salonu, studio, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi sosyal donatı alanlarıyla ayrışıyor. 4 bin metrekareye yayılacak sosyal tesislerde sağlıklı yaşam hayatın standardı oluyor.

Açık havada özel alan hissi veren bahçeler

Topkapı 29’un peyzaj düzenlemeli avluları ve parkları hem projenin belkemiğini hem de yeşil ve sağlıklı bir yaşam tarzına zemin oluşturuyor. Çim alanlar, yapraklı ağaçlar, pergola gölgesindeki oturma alanları, kokulu çiçek bahçeleri, su temalı düzenlemeler, egzersiz parkurları, çok amaçlı sahalar, kaykay pisti ile tüm ev sahipleri açık havada kendilerine ait bir alana sahip olduklarını hissedebilecekler.