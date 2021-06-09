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Şelaleleri anlatacak Ordu’ya davet edecek

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ile Şelaleler Şehri Ordu Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikle Ordu’nun şelaleler anlatılacak ve sürdürülebilir turizm ile yerel kalkınma çalışmalarından örnekler gösterilecek

Şelaleleri anlatacak Ordu’ya davet edecek
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Ordu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz şelaleler üzerine yazdığı kitap şimdi kentte bir etkinliğin önünü açıyor. Aynı zamanda Şelaleler Şehri Ordu Derneği’nin de başkanlığını yapan  Prof. Dr. Mehmet Yılmaz’ın önderliğinde  “Şelaleler sürdürülebilir turizm ve bir yerel kalkınma modeli Ordu” başlık bir tanıtım etkinliği düzenliği düzenleniyor.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin organize ettiği etkinlik hibrit olarak gerçekleştirilecek. Ordu’nun tüm kurum ve kurullarının edsteklediği etkinliğin açılışın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yapacak.

Etkinlik kapsamında Prof.Dr Mehmet Yılmaz “Şelaleler Şehri Ordu” başlıklı bur sunum yapacak. Ayrıca Ordu’da yerel kalkınma modelleri ve deniz aktiviteleri ile ilgili bilgiler de verilecek.

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Şelaleleri AnlatacakŞelaleleri Anlatacak Ordu’ya Davet EdecekYAPDEROrduProf. Dr. Mehmet Yılmaz
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