Şelaleleri anlatacak Ordu’ya davet edecek

Ordu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz şelaleler üzerine yazdığı kitap şimdi kentte bir etkinliğin önünü açıyor. Aynı zamanda Şelaleler Şehri Ordu Derneği’nin de başkanlığını yapan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz’ın önderliğinde “Şelaleler sürdürülebilir turizm ve bir yerel kalkınma modeli Ordu” başlık bir tanıtım etkinliği düzenliği düzenleniyor.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin organize ettiği etkinlik hibrit olarak gerçekleştirilecek. Ordu’nun tüm kurum ve kurullarının edsteklediği etkinliğin açılışın Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yapacak.

Etkinlik kapsamında Prof.Dr Mehmet Yılmaz “Şelaleler Şehri Ordu” başlıklı bur sunum yapacak. Ayrıca Ordu’da yerel kalkınma modelleri ve deniz aktiviteleri ile ilgili bilgiler de verilecek.