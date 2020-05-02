Sen evde kal gelinlik sana gelsin

Evlilik hazırlıkları yapan kişiler tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Dışarı çıkamasalar da gelinliklerini seçmek için telaşa kapılan gençlerin imdadına ise etticarette evde dene hizmeti sunan yerli girişim vipgelinlik.com yetişiyor. Dünya’da bir ilk olarak bu süreci online ortama taşıyan sitenin kurucusu Başak Ünsal “ Gelin adaylarının artık mağaza mağaza gezmesine gerek yok. Evlilik arifesindeki herkes hayallerindeki gelinlik modellerini siteye girip daha uygun fiyata inceleyebilir, deneme sepeti olarak ifade ettiğimiz butonu kullanarak beğendiği 5 ürünü, arzu ettiği gün ve saatte adresine isteyebilir. Bu adımda satın alma işlemi yapılmadığının altını çizmeliyim. Bu aşamadan sonra stil danışmanlarımız boy aynası ile belirtilen konuma gidiyor ve gelinlerimiz seçtiği ürünleri deneyimleme şansına sahip oluyor” ifadelerini kullandı.

Türk kültünde önemli bir yere sahip olan gelinlik seçimi düşünüldüğü gibi kolay bir süreç değil. Son araştırmalara göre ülkemizde 2019 yılında 541 bin 424 kişi evlenirken 700 bine yakın gelinlik satıldı, gelin adayları ise bu sürece yaklaşık 6 ay önceden başlıyor. Seçim sırasında düğün konsepti, vücut yapısı, kişisel beğeniler ve fiyat gibi birçok kriter devreye giriyor. Günler hatta haftalar boyunca süren bu süreçte ise kişiler, mağaza mağaza dolaşırken büyük bir zaman kaybı da beraberinde geliyor.

Bu sorunlar ile birlikte gelinlik alışverişini e ticarete taşıyabilir miyiz sorusu ile yola çıkan vipgelinlik.com kurucusu Başak Ünsal, “ Kişiye özel olan bu ürünü, gelin adaylarımız üzerinde denemek incelemek istiyor. Toplumumuz için bir kült olan gelinlik alışverişini, sadece e-ticaret kanalıyla satmaya kalkışmak toplumun dinamiklerini iyi okuyamamak olurdu. Biz de bu pazarı fırsat olarak gördük. Deneme talebinin e-ticaret kanalıyla verildiği, evinde deneyip karar verilebilen, satın alma zorunluluğu olmayan bir hikaye oluşturduk. Portal ile kişilere evden çıkmadan yakınlarının yanında gelinlik deneme imkanı sağlıyoruz. Sadece gelinlik değil, nişanlık, abiye, bindallı ve aksesuar gibi kategorilerle de hizmet veriyoruz. Dünya’da ilk ve tek olması itibariyle bu iş modeline olan inancımız daha da arttı” dedi

Amaç esnafa destek olmak

Ünsal sözlerini şöyle sürdürdü: “Salgının başlaması ile biz de odağımıza önce sağlığı koyarak ara verdik. Ne çalışanlarımızı ne de gelin adaylarımızı riske atmak istemedik. Korona günlerinde işleyisişimizde küçük bir değişiklik yaptık. Maske, dezenfektan gibi materyallerin kullanımını zorunlu tuttuk. Servisimiz yakın temas olmaksızın yapılıyor. Gelinliklerin giyiminde gelin adayı ve ailesi daha aktif rol alıyor. Servis sonrasında deneme amaçlı kullanılan gelinlikleri zarar vermeyen bir kimyasal ile dezenfekte ediyoruz. Esnafa destek olmak için evde dene hizmeti dışında kalan gelinlik ve diğer ürünlerin online üzerinden satışı için sistemimizi parakende satış yapan mağazalara açacağız. Komisyon veya bir bedel talep etmeksizin tüm altyapımızı kullanmalarına müsade etmeyi planlıyoruz.”