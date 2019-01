SEVDİĞİNİZ HER ŞEY PEPSI® İLE “FOR THE LOVE OF IT” PLATFORMUNDA PEPSI®, “FOR THE LOVE OF IT" İLE MİLYONLARI BİR ARAYA GETİRECEK YEPYENİ BİR ÇAĞRI YAPIYOR. KAMPANYA KAPSAMINDA SIMON FULLER'İN YENİ GRUBU NOW UNITED İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞBİRLİĞİYLE PEPSI’NİN “FOR THE LOVE OF IT” PLATFORMU VE YENİ SLOGANININ RUHU KİTLELERE TAŞINACAK.

Eğlence patlaması yaşatan ikonik içecek markası Pepsi®, FOR THE LOVE OF IT™ adını verdiği yeni pazarlama platformunun ve sloganının lansmanını yaptı. Bu kapsamda yıl boyunca, dünyanın 100'den fazla ülkesinde FOR THE LOVE OF IT platformu üzerinden bu kampanyaya özel olarak sunulan içerikler tüketicilerle buluşturulacak.



PepsiCo Global İçecek Grubu Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Roberto Rios, "Dünyanın her yerindeki insanların sevdiği ferahlatıcı ve lezzetli içeceğimizle eğlence dünyasına kök salmış ikonik bir marka olarak kim olduğumuzu ve dostumuz kola severlerin kim olduğunu açık bir şekilde gösteriyor ve tüm bu özelliklerimizle Pepsi® markasının kimliğini kutluyoruz," dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “FOR THE LOVE OF IT bizim milyonları bir araya getiren çağrımızdır. Gençleri sevdikleri her şeyi, tutkularından futbola, müziğe kadar her şeyi, hayatın en güzel ödüllerinden biri olan Pepsi ile özgürce yaşamaya çağırıyoruz."



Müziğin onlarca yıldır Pepsi markasının merkezinde yer aldığı biliniyor. FOR THE LOVE OF IT ise bu mirası sürdürmeyi ve günümüzün müzik kuşağını tutkularını yaşamaya davet etmeyi amaçlıyor. Pepsi, 2019’da, FOR THE LOVE OF IT platformu çerçevesinde bu mirası müzik endüstrisinin efsane ismi Simon Fuller ile bir kez daha yapacağı işbirliği ile taçlandıracak. Fuller’in pop müzik sahnesine çıkardığı, alanında çığır açan Now United grubu ile özel bir çalışmaya imza atacak.



Now United, sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip, Çin'den Brezilya'ya, Rusya'dan Hindistan'a kadar dünyanın pek çok ülkesinden gelen 14 şarkıcı ve dansçının oluşturduğu yeni bir pop konsepti. Now United'ın yükselen yıldızları, yeni Pepsi jingılının ve Pepsi’nin FOR THE LOVE OF IT platformunun ruhunu kitlelere taşıyacak olan yeni tanıtım ezgisinin kaydını yapmak üzere stüdyoya girecek.



Pepsi'nin global ölçeği ve gücü sayesinde FOR THE LOVE OF IT, yeni yeteneklere kendi hikayelerini anlatacakları, sanatlarını paylaşacakları ve hem yeni hem de var olan hayranlarıyla bağlantı kuracakları global bir sahne sunuyor. Yıl boyunca, Now United dünyayı turlarken, Pepsi de grup ve grubun hayranlarıyla birlikte müthiş deneyim ve içerikler yaratacak.



Yeni işbirliği hakkında duygu ve düşüncelerini dile getiren Fuller, "Spice Girls ile ilk kez birlikte çalıştığımızda da, Pepsi’nin yeni müzik yeteneklerini destekleme konusunda benzersiz bir kurumsal tarihe sahip olduğunu dünyaya göstermiştik. Şimdi de bu desteği Now United ile birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Pepsi'nin FOR THE LOVE OF IT kampanyası, Now United'ın sahip olduğu olumlu değerlerin bir çoğunu yansıtmakta. Bu değerlerin hem gruba, hem de tüm dünyadaki hayranlarına ilham kaynağı olacağından, onları tutkularına şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sıkıca sarılmaya çağıracağından eminim,” dedi.



2019 yılı boyunca, yeni FOR THE LOVE OF IT görsel kimliği ve şarkısı, özel tasarım ürünü dışavurumcu ambalajlar, çarpıcı dış mekan sanat yapıtları ve markanın ürünlerinin her birine özel güçlü reklamlar ve dijital içerikler aracılığıyla kolanın patlama ve köpürmesini şimdiye kadar örneği görülmemiş büyük bir enerjiyle canlandırıcak.