Sıfır karbon için bir milyondan fazla fidan dikecek

Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele ve sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği ‘Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi’ni sürdürüyor. Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği proje kapsamında 1.2 milyon fidana ulaşmayı hedefliyor.

Tüm dünyada artan küresel iklim krizine karşı olan hassasiyetle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi ve yatırım artıyor. Sürdürülebilirlik politikasının bir parçası olarak yüksek teknolojiyle faaliyetlerini sunarken enerji verimliliğini gözeten Zorlu Enerji; yerli, yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarına devam ediyor.

Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimlerini benimsemesinin yanı sıra faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi ile sıfırlamayı hedefliyor. Proje kapsamında son olarak Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde oluşturduğu hatıra ormanına 30 bin kızılçam, 40 bin badem ve 20 bin akasya fidanı diken Zorlu Enerji, bugüne kadar toplamda 330 binden fazla fidan dikti. Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisi kapsamında hedeflerini belirleyen Zorlu Enerji, bu hedefler ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde 1.2 milyon fidana ulaşmayı planlıyor.

Enerjisinin yüzde 87’si yenilenebilir

Zorlu Enerji’nin 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki üretim portföyü içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji oranı yüzde 87’ye ulaşmış bulunuyor. Rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji alanlarında yaptığı yatırımlar kadar güneş enerjisi ekosisteminin oluşturulmasına da önemli katkı sağlıyor.

ZES ile karbon nötre doğru

Zorlu Enerji; çevre dostu, enerji tasarruflu ve düşük emisyonlu olan elektrikli otomobiller için Türkiye’deki gerekli şarj istasyonu ağını, 2018 yılında hayata geçirdiği ZES (Zorlu Energy Solutions) markası ile kuruyor. Yapılan son yatırımlarla birlikte şarj istasyonu ağını 81 ile yayan ZES, elektrikli otomobil devinimini hızlandırarak karbon nötr hedefine ulaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Zorlu Enerji ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte iklim krizine karşı savaşıyor

2010 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne Türkiye’den gönüllü olarak katılan ilk enerji şirketi olan Zorlu Enerji, 2011 yılından beri her yıl karbon ayak izi raporunu kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşıyor. Aynı zamanda Türkiye’de ISO 14064-1 Sera Gazı Doğrulama Standardı alan ilk enerji şirketi olan Zorlu Enerji, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının takibi, kontrolü ve azaltımı konusunda çalışmalar gerçekleştirirken sera gazı emisyonlarının miktar ve ölçüm metodolojilerini düzenli olarak doğruluyor.

Kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerini benimseyen Zorlu Enerji, 2°C Bildirisi’nin imzacıları arasında da yer alıyor. Ayrıca 2010 yılında Osmaniye’de faaliyete geçirdiği Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali Projesi ile Gold Standard Sertifikası alan Zorlu Enerji, Gönüllü Karbon Piyasası’na entegre olarak Türkiye’nin ilk karbon emisyon projesini de gerçekleştirdi.