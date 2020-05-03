Şimdi de ihtiyaç sahiplerinin hayatını iyileştirecek

Türkiye’de 33 yıldır faaliyet gösteren ve hem ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren Procter&Gamble (P&G), COVID-19 salgınından etkilenenlere destek olacak yeni topluma katkı çalışmalarıyla, on binlerce aileye toplam 7,5 milyon TL değerinde katkıda bulunacak. Çok amaçlı destek programının Ramazan ayağında, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek, Türkiye’de 10. yılını kutlayan Fairy ile gerçekleştirilecek.

Dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden Fairy, Ariel, Prima, Head&Shoulders gibi markaların üreticisi P&G, faaliyet gösterdiği ülkelerde insanların yaşamlarını iyileştirmek için çalışırken hayata geçirdiği projelerle de topluma katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda bugüne kadar çeşitli projelerle binlerce insanın yaşamına değer katan P&G, salgın sürecinin başladığı Mart ayında başlayan ve Haziran ayın sonuna kadar sürecek farklı çalışmalarla on binlerce aileye destek olacak.

Karantina yurtlarının hijyen ihtiyacı karşılandı

Konuyla ilgili açıklama yapan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Mart ayında başlayan ve çok aşamalı bir topluma katkı programı hazırladıklarını belirtti. İlk etapta, yurtdışından gelen ve önlemler kapsamında karantina yurtlarında kalan kişilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Turnaoğlu, “COVID-19 sürecinde Mart ayında özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımız Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarda karantina altına alındı. P&G Türkiye olarak, 15 binden fazla vatandaşın karantinada kaldığı 26 ildeki 41 KYK yurdunda ev konforunu sağlama amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içinde ve Kızılay aracılığıyla Ariel çamaşır deterjanı, Flash yüzey temizleyici ve Fairy bulaşık deterjanını ulaştırdık. Buna ilave olarak 17 ildeki 26 yurtta kalan vatandaşlarımıza da Head & Shoulders ve Pantene saç bakım ürünleri, Oral-B diş fırçaları, İpana diş macunları, Gillette tıraş ürünleri ve Orkid pedleri gibi ürünlerimizi gönderdik” dedi.

Fairy’nin 10’uncu yılına özel proje

Turnaoğlu, Fairy’nin Türkiye’deki 10’uncu yılına özel hayata geçirdikleri anlamlı projenin de destek programlarının ikinci fazı olduğunu duyurdu. Yeni sosyal sorumluluk projesiyle tüm dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan israfa karşı mücadele edeceklerini ifade eden Turnaoğlu, “Yapılan araştırmalar, dünyada tüketim için sunulan gıdaların üçte birinin israf olduğunu gösteriyor ve biz de bu noktadan hareketle, Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile işbirliğine giderek yepyeni bir proje başlatıyoruz” dedi. Turnaoğlu, ‘Boşa Harcama’ adı verilen projenin Türkiye’de 10’uncu yılını kutlayan Fairy ile sürdürüleceğini açıkladı.

Hedef 660 bin kişiye ulaşmak

Turnaoğlu “Birinci ayakta Fairy, derneğin lojistik altyapısını ciddi bir bütçeyle finanse edecek. GKTD yılda toplam 330 bin kişiye ulaşıyorken bu destek ile sayı ikiye katlanacak ve 660 bin kişi destekten faydalanmış olacak” diye konuştu.

“Boşa Harcama Projesi” ile gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratmayı da hedeflediklerini söyleyen Turnaoğlu, gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için de 50 yeni bağış noktası aktifleştireceklerini, burada da toplam 300 personele eğitim verileceğini açıkladı. Bu çalışmayla toplam 1,5 milyon TL değerinde ürün israfının önlenmesi hedefleniyor.

Erzak paketi gönderilecek

Ramazan ayının, aynı zamanda bir dayanışma ayı olduğundan hareketle; ekstra bir çalışma daha başlattıklarını söyleyen Turnaoğlu, bu çalışmanın da yine Fairy koordinasyonuyla yapılacağını ve aşamalı olarak planladıkları topluma destek projelerinin ‘Ramazan Ayı’ bölümünü oluşturduğunu ifade etti. Turnaoğlu, “Yine GKTD aracılığıyla 10 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde ihtiyaç duyabilecekleri temel tüketim maddelerinin olduğu erzak paketlerini ve Fairy ürünlerini göndereceğiz” dedi.

Haziran’da Kızılay ile geniş çaplı işbirliği

Tankut Turnaoğlu, fayda projelerinin son aşamasını ise Ramazan sonrası, bayram döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Yaşanan salgın sürecinde gelir kaybına uğramış ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay işbirliğiyle temel hijyen, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinden oluşan ve bugüne kadar yapılmış 1,5 milyon liralık ürün bağışına ek, 3 Milyon liralık ayrı bir ürün bağışı daha gerçekleştireceklerini anlatan Turnaoğlu, “Onbinlerce aileye bu desteği vermeyi hedefledik. Uzun yıllardır işbirliği yaptığımız Türk Kızılay’ı ile çalışacağız” dedi.Mart ayında başlayan ve farklı çalışmalarla sürecek tüm bu topluma fayda çalışmalarının yaklaşık 7.5 milyon liralık bir değeri olacağını ifade eden Turnaoğlu, “P&G Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi, içinde bulunduğumuz böylesine özel dönemlerde ve elbette gelecekte de ürünlerimizle ve fayda projelerimizle topluma katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.