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Şimdi Ordu zamanı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kentte yerel kalkınma konusunda yapılanları gazetecilere ve iş insanlarına anlatacak ve "Şimdi Ordu zamanı" diyecek.

Şimdi Ordu zamanı
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Seçildiği günden bu yana yerel kalkınma konusunda önemli adımlar atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yapılan çalışmalardan gelinen noktayı gazetecilere ve iş insanlarına aktaracak. Başkan Hilmi Güler yapılanları anlattıktan sonra yerinde görülmesi için de bir mini gezi düzenleyecek.

03 -05 Eylül tarihleri arasında yapılacak “Sürdürülebilir Turizm ve Bir Yerel Kalkınma Modeli Ordu” başlıklı etkinliğe düzenleyen Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği  ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak yeni yerel kalkınma modellerinin konuşulacağını bildirdi.

Alınan bilgilere göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarımda, teknolojide önemli çalışmaları gündeme getirdi. Turizmde ise ilk defa denizi ve yaylayı birleştirdi. Ordu’da sörf merkezi kurarak bir ilke imza attı...

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Şimdi Ordu ZamanıHilmi GülerORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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