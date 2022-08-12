Şişli'de tarihi yapı izinsiz olarak yıkıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat, Şişli'nin Kurtuluş semtinde bulunan tarihi evin Koruma Kurulu'nun 'inşaaat ve fiziki müdahale yapılamaz' kararı almasına rağmen bir inşaat firması tarafından yıkıldığını açıkladı.

Evin yıkımına tepki gösteren Polat, yapının koruma altına alınması için bir ay önce raporla görüş bildirdiklerini belirtti. Polat, suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

Kagir evin (taş ya da tuğladan yapılan ev) izinsiz yıkımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Polat, hazırladıkları raporun bugün yapılacak koruma kurulu toplantısında değerlendirmeye alınmasının beklendiğini ifade etti.

Polat paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'YIKIM İLE SUÇ İŞLENMİŞTİR'

"Kurtuluş’taki bu tarihi yapının koruma altına alınması için İBB olarak koruma kuruluna 1 ay önce raporla görüş bildirdik. Koruma kurulu da burada herhangi bir inşaat ve fiziki işlem yapılmaması için duyarlılıkla karar alarak yapıyı korumaya aldı. Yıkım ile suç işlenmiştir. Bugün hazırladığımız rapor koruma kurulunda değerlendirilecek ve büyük ihtimalle oy birliği ile yapı tescillenecekti. İBB Miras, Koruma Kurulu, KUDEB gibi tüm koruma kurumları işbirliği ile yapıyı tescilleme çalışması yürüttü. Fakat yıkım izni olmadan, dahası koruma kurulunun inşaai ve fiziki müdahale yapılamaz kararı almasına rağmen yapı yıkılmıştır. Bu işlemi yapanlar hakkında bütün koruma kuruluna suç duyurusunda bulunuyoruz. Yine bugün kurulda yapının yine de tescillenmesi için görüş bildireceğiz.

Yok edilmesine rağmen inşaat rantına kurban edilmeyip, yeniden yerinde yapılması sağlanacak bir tescil kararını koruma kurulunda el birliği ile alacağımızı düşünüyorum. İBB Miras olarak aylar önce koruma için çalıştığımız bir değerin yok edilmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Görseller 22.06.2022 tarihinde yapının tescillenmesi ve koruma altına alınması için hazırladığımız İBB KUDEB raporundan. Duyarlı dostlara verdikleri emekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu işlemi yapanlar hakkında bugün koruma kuruluna suç duyurusunda bulunuyoruz.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Şişli Belediyesi tarafından söz konusu olayla ilgili yapılan açıklamada, sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bozkurt Mahallesi, Eşref Efendi Sokak No:71 adresinde bulunan binanın kurumumuz tarafından verilmiş bir yıkım ruhsatı bulunmamaktadır. Kaçak olarak yıkılmış bu yapıyla ilgili tüm sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."