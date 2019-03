SKAL ve Tarihi Pera

Turizm yatırımcıları kadar, döneminde, İstanbul sosyetesinin de giderek en gözde bölgesi olan tarihi Pera’da, SKAL İstanbul Kulübün yaptığı geleneksel aylık toplantıda, anekdotlar paylaşıldı.Başkanlığını Ata Eremsoy’un yaptığı, SKAL International İstanbul Kulübü, geleneksel aylık toplantısını, Genel Müdür Volkan Öksüz ev sahipliğinde, The Marmara Pera Hotelde gerçekleştirdi.Toplantıya SKAL Uluslarası SKAL Dernekleri Türkiye Federasyon Başkanı Faik Alsaç, SKAL İstanbul kulübü Başkanı Ata Eremsoy, SKAL İstanbul Kulübü As Başkan Ayşe Önen, yönetim kurul üyeleri, Selma Tatar, Mustafa Yalçın, SKAL İstanbul Kulübü geçen dönem Başkanları Fatma Bahar Birinci, Sadettin Bülbül, GM - Marriott Hotels Global Satış Turkiye Genel Müdürü Seyhan Ayel Girit Elıte World Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, Başda olmak üzere, SKAL İstanbul Kulübü üyeleri, turizm üst düzey temsilcileri ve turizm dünyasının seçkin isimleri katıldılar.SKAL İstanbul kulübü Başkanı Ata Eremsoy yaptığı kısa konuşması sonrasında Genel Müdür Volkan Öksüz’e kulübün geleneksel aylık toplantısına katkılardan dolayı teşekkür plaketini takdim etdi.SKAL İstanbul kulübü Başkanı Ata Eremsoy tarihi Pera’nın seçkin otellerinden olan The Marmara Pera Hotelde, kendisi gibi, SKAL Dernekleri Türkiye Federasyon Başkanı Faik Alsaç, Elıte World Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık’ın Müdürlük yaptığını hatırlatdı. Müjdat gezen ile geçen hafta içinde yaptıkları sohbetde The Marmara Pera Hotel öncesi binanın apartman olduğu ve katlarında Sinema-Tiyatro ve ses sanatcıların oturduğunu her gece birinin evinde parti verildiğini aktaran Başkan Eremsoy böylelikle bina genetiğinde yoğun enerji yüklü olması, bu şekilde başarılı çalışmalara vesile olduğunu dile getirdi.Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yaptırılan 24 katlı Etap Oteli'nin açılışı 1976 yılında yapılmış. Bir dönem Türkiye'nin en büyük 10 holdingi arasındaolan, subay ve astsubaylara emekliliklerinde sosyal güvence sağlamak üzere kurulan Ordu yardımlaşma kurumunun (OYAK ) hotel olarak hizmete soktuğu binanın renkli tarihi, SKAL Dernekleri Türkiye Federasyon Başkanı Faik Alsaç, Elite World Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, ve geçmiş dönem SKAL Başkanlarından, Sadettin Bülbül, tarafından anlatıldı.Toplantı sonrası SKAL yönetim kurul üyeleri yönetim toplantılarını gerçekleştirdiler.yolcularının beklentilerini karşılamak üzere özel otel açılışlarıyla bölge değer kazanarak pilot otel bölgelerinden biri olan Pera bugünde yabancı otel yatırımcıların en gözde turizm bölgesi.Belçikalı bir bankerin mühendis oğlu Georges Nagelmackers'in kurduğuşirketine ait, ilk seferini 1883'te yapan, 8 yataklı vagon, 2 salon vagon, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu ve 1 servis vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşan, Sirkeci Garı'nda her yıl düzenli mola veren tarihi Orient Express, farklı zamanlarda farklı farklı güzergahlar kullandı. Ancak Paris ve İstanbul, efsanevi trenin en ünlü istasyonları oldu. Kralları, asilzadeleri, siyasetçileri, edebiyatçıları, diplomatları, casusları Avrupa'nın bir ucundan diğer ucuna taşıdı.