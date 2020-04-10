Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Beşiktaş Sompo Japan beşiktaş yangın tüpü TÖRKÖK Kurban Bayramı
Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi
Kısa sürede tükendi
Ülke Müdürü oldu
Ülke Müdürü oldu
e-ticareti öğreniyoruz
e-ticareti öğreniyoruz
Çin'e ihracatı arttı
Çin'e ihracatı arttı
Tarihin en büyük açığı
Tarihin en büyük açığı

Sokağa çıkma yasağı kimsenin yararına olmayacak

Başkan Nail Olpak, "Tüm faaliyetlerin durdurulması veya genel sokağa çıkma yasağı kimsenin yararına olmayacak. Bu kanaate de hem tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve bir hafta boyunca katıldığım tüm İş Konseyi yönetim kurullarında konuşarak vardık" dedi. . Bu dönemde her açıdan realist olmamız gerekiyor. Virüs salgınının ülkemizdeki etkisinin

Sokağa çıkma yasağı kimsenin yararına olmayacak
banner17

Ekonomi gazetecilerine son dönemde çok tartışılan bir konuyu da konuşan Olpak “Tüm faaliyetlerin durdurulması veya genel sokağa çıkma yasağı kimsenin yararına olmayacak” dedi ve şöyle devam etti:

. Bu kanaate de hem tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve bir hafta boyunca katıldığım tüm İş Konseyi yönetim kurullarında konuşarak vardık. DEİK te geniş bir Danışma ve Koordinasyon vardır. Sonra da bu fikrinizi Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektupla bildirdik.

. Bu dönemde her açıdan realist olmamız gerekiyor. Virüs salgınının ülkemizdeki etkisinin bugünkü durumunu bizim elimizdeki verilerle değerlendirdiğimizde; geçtiğimiz günlerde farklı şekillerde gündeme getirilen; tüm işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması veya genel bir sokağa çıkma yasağı uygulamasının, ne insanımızın yararına, ne işletmelerimizin yararına, ne de bunların sonucu olarak ülkemizin yararına bir tavır olmayacağına inanıyoruz.

. Bu görüşümüz, yukarıda izah etmeye çalıştığımız, geniş çerçevede yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz istişarelerimizin sonundaki ortak kanaatimizdir. Aksi halde, uzun süreceği görünen bu salgın döneminde, işsiz, maaşını alamayan bir milyonlar ordusu ortaya çıkabilir ki bu yönetilemez. Bizi kaosa götürür. Bu süreçte istihdamımızı korumak öncelikli.

Firmalarımız bu konuda çok hassas. Teşekkür ederim. Ayrıca çok geniş kesimleri de unutmamalıyız. Küçük esnaf, günübirlik kazanç ile geçinenler. Hane halkı en önemli yer.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Nail OlpakDEİKSokağa çıkma YasağıKoronavirüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5