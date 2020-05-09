Soyer, İmaoğlu'na teşekkür etti askıda fatura şimdi de İzmir'de başlıyor

CHP'li belediyeler her gün Koronavirüs kapsamında vatandaşlar için yeni eylem planları açıklıyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Askıda Fatura" uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla İzmir'e geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Veren el alan eli görmeyecek” ilkesiyle başlattığı dayanışma kampanyası çığ gibi büyüdü. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maskematik, üreticilere destek, gönüllü imece kampanyası, seyyar pazar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve kalacak yer, 65 yaş üstü ile 18-20 yaş arasına ücretsiz iletişim desteği, kadına şiddeti önlemek için destek hattı ve kadın misafirhanesi gibi uygulamalarla Türkiye’de örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Askıda fatura” uygulamasının İzmir’de başlatılması talimatı verdi. Önümüzdeki haftadan itibaren “Askıda fatura” uygulaması İzmir’de başlayacak ve durumu iyi olanlar ödenemeyen su faturalarını başta ihtiyaç sahibi vatandaşların faturaları olmak üzere internet uygulaması üzerinden kapatacak.

Talep geldiğini söyleyen Soyer, "Ortaya çıkan krizin ilk gününden beri İzmirliler olarak örnek bir dayanışma tablosu çizdik. İmkanı olanla desteğe ihtiyaç duyanı buluşturma çağrımız beklediğimizin de üzerinde karşılık buldu. Halkın Bakkalı üzerinden satın alınan on binlerce gıda paketi ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor. Aynı şekilde Ramazan ayının başından bu yana dijital platform üzerinden sayısı iki yüz bini aşan iftar yemeğinin dağıtımına aracı olduk. Koronavirüs salgını nedeniyle üreticinin ürününün dalında kalmaması için gençlere meyve hasadına gönüllü destek çağrısı yaptık.Yüzlerce gencimiz koşarak geldi. Bununla da yetinmeyen hemşerilerimiz dayanışmayı yeni bir boyuta taşımak için ‘askıda fatura’ uygulamasını hayata geçirmemizi istedi. Onlarla gerçekten iftihar ediyorum. Bu zor günlerde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen hemşerilerimizin su faturalarının ödenmesi konusunda inisiyatif alma talebinde bulunan İzmirlilere de, bu uygulamaya ilham veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na da teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ASKIDA FATURA NEDİR?

Askıda fatura uygulaması tıpkı askıda ekmek gibi yardım etmek isteyen insanların ödemesini yaparak ürünü ihtiyaç sahibi birisi için hazır hale getirmesidir. Örneğin askıda ekmekte yardım etmek isteyen kişi bir ekmeğin parasını ödüyor ve o ekmek askıda ihtiyaç sahibini bekliyor. Bu uygulama şimdi CHP'li belediyeler tarafından faturasını ödemede güçlük çeken vatandaşlar için yorumlanmış durumda.

ASKIDA FATURA NASIL OLACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “askıda fatura” uygulaması ile ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirliler ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydediyor. Onlara destek olmak isteyenler ise aynı sistem üzerinden dilediği faturayı seçerek ödeme yapabiliyor.?Uygulama kapsamında bu zorlu süreçte işyerleri kapanan, ekonomik sıkıntıya düşen esnafın ödenemeyen ilan-reklam vergi borçları da örnek olması beklenen bir esnaf dayanışmasıyla ödenebilecek.

ASKIDA FATURA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada, "Sen de askıdan fatura al! Askıda Fatura kampanyamızın 3. gününde 83.191 ailenin 10.246.398 liralık faturası ödendi. Türkiye'nin her yerinden ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olan vatandaşlara teşekkürler. Dayanışma büyüyecek." ifadelerini kullanarak dayanışma hakkında bilgiler paylaşmıştı.