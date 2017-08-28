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Su seviyesi azaldı binlerce balık kıyıya vurdu

- Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Yapıaltın Barajı'nda suların çekilmesiyle telef olan binlerce balık kıyıya vurdu - Kaymakam Pektaş: - "Mevsimsel anlamda su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Su seviyesinin yükseltilmesi noktasında çalışmalar başladı"

Su seviyesi azaldı binlerce balık kıyıya vurdu

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Yapıaltın Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla balık ölümleri yaşandı.
Havzasında yaklaşık 14 milyon metreküp su bulunduran barajda, sıcak hava nedeniyle su seviyesi düştü.
Su seviyesinin azlığı nedeniyle sulama yapılamayan barajda, balık ölümleri baş gösterdi. Baraj gölünde telef olan binlerce balık, kıyıya vurdu.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık ölümleriyle ilgili yapılan ihbarları değerlendirdiklerini söyledi.
Barajda incelemelerde bulunduklarını dile getiren Pektaş, "Mevsimsel anlamda su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Su seviyesinin yükseltilmesi noktasında çalışmalar başladı. Kanak Barajı'ndan buraya su takviyesi yapılacak." dedi.
Pektaş, vatandaşlardan da bu noktada kendilerine yardımcı olmalarını isteyerek, şunları kaydetti:
"Sulama sezonu başladığında su seviyesi kritik aşamadaydı ve çiftçilerimizin mağdur olmaması adına sulamayla ilgili bugüne kadar gerekli müsaadeler verildi ama bundan sonraki süreçte en azından mevcut su seviyesi kurtarılabilir noktaya gelene kadar sulama noktasında bir tedbir uygulanacak. Bu noktada çiftçi kardeşlerimizin endişeye kapılmasına gerek yok, zira sulamadan dolayı herhangi bir zarar yaşandığında bununla ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze müracaat yapabilirler. Teknik ekiplerimizin incelemesinin ardından sulama yapamamaktan kaynaklı bir zarar söz konusu olursa zarar devletimiz tarafından ayrıca karşılanacaktır."
Çiftçilik yapan Adem Özkara da bugüne kadar böyle bir sıkıntının yaşanmadığını belirterek, balık ölümlerine üzüldüklerini ifade etti.
Köy sakinlerinden Hakan Ünlü ise balıkları yaşatabilmek için yakalayarak başka baraja götüreceklerini söyledi.

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