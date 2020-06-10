Şükrü Genç'in anne acısı

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gören Kıymet Genç 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kıymet Genç’in cenazesi 10 Haziran Çarşamba (bugün) saat 16.00’da Rumelihisarı Mahallesi’ndeki evlerinin önünde helallik alındıktan sonra 11 Haziran Perşembe ( yarın) memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde toprağa verilecek.
Başkan Şükrü Genç, babası Abbas Genç'i de 10 yıl önce toprağa vermişti. Sarıyer Belediyesi ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz. Hepimizin başı sağ olsun.