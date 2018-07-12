"Suriye'liler İstanbul’un sahillerini işgal etti! İBB'de seyrediyor!" Bakırköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi S. Nadir Ataman İBB Meclis toplantısında İstanbul'un sahillerinde yaşanan gürültü ve görüntü kirliliğini gündeme getirdi.



Bakırköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi S. Nadir Ataman İBB Meclis toplantısında İstanbul'un sahillerinde yaşanan gürültü ve görüntü kirliliğini gündeme getirdi.



Ataman, “Bisiklet ve yürüyüş yollarında mangal ve çadırlar olağan karşılanır hale geldi. İlçelerde yaşayan yerel halk artık sahillere inemez oldu. Neredeyse sahillerde Türkiye vatandaşı görmek imkânsız hale geldi. Bakırköy sahilleri Suriyelilerin, iç kısımları TC vatandaşlarının, bu bölge adeta kurtarılmış bölge görünümünde, anlayacağınız Yeşilköy olmuş Arapköy!” cümlesine dikkat çekti ve önergesinde şunlara değindi:



Önemli miraslarımızdan ve tarihi eserlerimizden olan Florya Atatürk Deniz Köşkü de dahil İstanbul’un sahilleri işgal altında; Kadıköy, Maltepe, Kartal, Beşiktaş, Avcılar gibi Bakırköy’ünde Florya başta olmak üzere Suriyeliler ve göçmenler tarafından işgal edilmiş durumda.

Hatta birçoğu çadır kurmuş gece sahillerde kalıyorlar. Bisiklet ve yürüyüş yollarında mangal ve çadırlar olağan karşılanır hale geldi. İlçelerde yaşayan yerel halk artık sahillere inemez oldu. Neredeyse sahillerde Türkiye vatandaşı görmek imkânsız hale geldi.

İnsan düşünmeden edemiyor: CHP’li belediyelerin yönetiminde olan bu ilçelere özellikle mi Suriyeliler yönlendiriliyor. Aksi halde İBB’nin yetki alanı içinde olan bu alanlara İBB neden bir düzen getirmiyor?

Hatırlarsanız yakın zamanda bir seyyar pilavcıyı 20 tane zabıta dövmüştü, o sahillerde seyyar satıcılar cirit atıyor. Hijyen sıfır, tuvalet ihtiyaçlarını ağaç diplerine, duvar kenarlarında gideriyorlar. Yakında ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Hijyen yok, huzur yok, denetim yok yakında yerel halkla Suriyeliler arasında gerginlik çıkarsa hiç şaşırmayız.

Kentli kentinin nimetlerinden faydalanamıyor, korkudan sahile inemiyor, kentli azınlıkta kaldı. Civarda emlak fiyatları gerileşti, esnaf şikâyetçi hırsızlık olaylarında büyük artış mevcut.



Kentli ailesi ile sahillere inemiyor, sanki bilerek yol veriliyor. Buradan uyarıyorum; Suriyeliler ile yerel halk, esnaflar arasında gerginlik çıkarsa ki bu konuşuluyor sorumlusu kim olacak?

Seyyar köfteci yasak, sebzeci yasak, simitçi yasak, pilavcı yasak ama hiç biri hijyeni olmayan binlerce mangal serbest. Sahiller neredeyse çöp tarlası oluyor, sahillerin temizlenip halkın kullanımına uygun duruma getirmek için yapılan çalışmaların maliyetleri kimin cebinden çıkıyor?



Bakırköy sahilleri Suriyelilerin, iç kısımları TC vatandaşlarının, bu bölge adeta kurtarılmış bölge görünümünde, anlayacağınız Yeşilköy olmuş Arapköy! Bu çerçevede;



1- Bu sorunların çözümü yönünde hangi tedbirler alınmıştır? Alınan tedbirler yeterli midir?

2- Başka alınmasını düşündüğünüz tedbirler var mıdır? Varsa nelerdir?

3- Bu konuda bu güne kadar intikal etmiş şikâyetler var mıdır? Varsa kimler tarafından yapılmıştır? Ayrıntıları nedir? Sonuçları nedir?



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Temmuz ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan’ın imzaları ile önerge meclise sunuldu, oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

