Suriyelilerle ortak girişimci nasıl olunur

Türkiye’deki Suriyelilerin ekonomiye entegre olması için çok önemli bir proje başlatılıyor. 3 Haziran Çarşamba günü saat 16.30’da online yayınla ayrıntıları anlatılacak proje ile girişimci olmak isteyen Suriyelilere verilecek destekler açıklanacak. Suriyeliler girişimci olmak için mutlaka Türk ortak bulmak zorunda olacaklar.

Geleceği düşünerek ortaya konulan projenin kısa adı ENHANCER olarak geçiyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve ICMPD Genel Direktörü Sayın Michael Spindelegger katılımları ile, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez himayelerinde gerçekleşecek olan proje ile çok önemli bir adım atılmış olacak.

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi’nin ayrıntılarının açıklanacağı toplantıya ilişkin bilgiler şöyle:

Zoom (Digital Platform) 3 Haziran Çarşamba saat 16.30 ile 1830 arası

Toplantıya katılım için 2 Haziran 2020 Salı gününe tarihine kadar aşağıdaki linkten kayıt olmak gerekiyor. Ayrıntılı bilgi 0530 066 87 68 numarılı telefondan alınabilir.

https://us02web.zoom.us/ webinar/register/WN_ F23issBCR6mCSP1qCLd-Lg