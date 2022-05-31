TADD, Afrika Günü Etkinliği” düzenledi

Düzenlenen etkinliğe Sudan kökenli yazar Hayati İnanç’ta katıldı. Etkinlikte, eğitim, sağlık ve ekonomi alanında Afrika-Türkiye ilişkilerini masaya yatırıldı. Afrika’nın kalkınmasında en önemli iki unsurun eğitim ve ekonomi alanlarında olduğuna vurgu yapılırken dünyanın en kıymetli maden rezervlerine sahip Afrika kıtasında halen yatağına aç giren milyonlarca insan olduğuna dikkat çekildi.

“Bizler bugüne kadar çeşitli iyilik hareketlerinin içinde yer alan farklı meslek gruplarına ve dünya görüşlerine sahip bir grup insan olarak TADD ’da bir araya geldik. Kurulduğumuz günden beri yüz binlerce Afrikalı kardeşimizin hayatına dokunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye sözlerine başlayan TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, Türkiye-Afrika ilişkilerini daha da yukarı taşımak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Güntekin, “Afrika vatandaşlarının hayat standartlarının bizimle eşitlenene kadar çalışmayı hedefliyoruz.” dedi. “21. yüzyılda, teknoloji ilerleyip, yaşam standartları yükselir ve insanlar daha da lüks bir hayat peşinde koşarken Batı’nın kara kıta olarak tanımladığı Afrika’da insanlar sefalet içerisinde bir hayat sürmek zorunda kalıyor. Yani insanlık ölüyor… Dünyanın adeta gözünü kapattığı Afrika’daki insanlara en büyük desteği sağlayan ülkelerden biri ise Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti gerek bakanlık nezdinde gerek kamu kurumları ile Afrika halkının yanında yer almaya devam ediyor. Türkiye’den Afrika’ya bugüne kadar en büyük desteklerden biri de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) aracığıyla sağlandı. Bunlardan biri olan ve Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Afrika’nın hayat standartlarını yükseltmek, insanlığı yeniden diriltmek için var gücüyle çalışıyor.”



SEÇKİN DAVETLİLER KATILDI

Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında eğitim, sağlık, ekonomi alanlarında işbirliğini artırmak, yardımlarda bulunmak ve Türkiye’de Afrika farkındalığı oluşturmak maksadıyla 2015 yılında kurulan Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), bugüne kadar yüz binlerce Afrikalı’nın hayatına dokundu. “Afrika vatandaşlarının hayat standartlarının dünya vatandaşları ile eşitlenene kadar çalışmaya devam” hedefi koyan dernek, bu kapsamda 25 Mayıs’ta Afrika Günü Etkinliği düzenledi. İstanbul Elite World Business Hotel’de, TADD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Afrika’dan sorumlu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajans (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, Maarif Vakfı Mütevelli Hey. Ü. Mahmut Mustafa Özdil ve Yazar Hayati İnanç’ta katıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) üyelerin de yer alığı etkinlikte, 200 Afrikalı öğrenci ve seçkin işadamları da bulundu. “Gelecek Afrika’nın” ve “Türkiye Afrika İlişkileri” başlığında iki oturum düzenlendi. İlk oturumda “Afrika ile Geçmişimiz”, “Afrika’ya Bakış” ve “Afrikalı Gözünden Türkiye” konuları masaya yatırıldı. Programın ikinci oturumu olan ‘Türkiye Afrika İlişkileri’nde ise konuşmacılar iki ülke arasındaki sağlık, eğitim ve ekonomik ilişkileri değerlendirdi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın yaptığı “Afrika ile Geçmişimiz” konusunu Subhi Adam, Muhammed Gueye, Nassir Doutoum ve Dr. Cafer Talha Şeker aktardı.

Zeki Güvercin’in moderatörlüğünü yaptığı “Afrika’ya Bakış” başlıklı panelde Kenan Toprak, Dr. Mayada Kamal Eldeen ve Dr. Aydın Özkan yer alırken, Yunus Yahya moderatörlüğünde “Afrikalı Gözünden Türkiye” başlıklı paneli Yusuf Mugoya, Sirad Jafar Mohammed, Ayoub Salem, Sanaa Ou Amir Ahamada ve İbrahim Jumma katılımcılarla paylaştı.



Son olarak “Türkiye Afrika İlişkileri” Paneli’nde ise, Dr. Serhat Onur moderatörlüğünde, Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, Dr. Vahib Harun ve Naima İbrahim Muse “Sağlık” konusunu işledi. Prof. Dr. Refik Polat moderatörlüğünde “Eğitim” konusunu Emre Oruç, Prof.Dr. Canan Hecer, Atila Öztürk ve Alper Mahmut Aydın aktardı. Son olarak Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen “Ekonomi” başlıklı paneli ise Simge Yüksel Özyiğit, Emre Prince Magboh, Mehmet Çankaya, Yunus Yılmaz, Özcan Arkan, Altuğ Karataş, ve Musa Salle işledi.

15 ÜLKEYE YARDIM YAPILDI

Eğitim, sağlık, ekonomi ve yardımlar alanında dört ana komisyon altında hizmet verdiklerini belirten Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD) Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, Afrika’da Kuzey Afrika hariç doğudan batıya, batıdan doğuya yaklaşık 15 ülkeye yardımda bulunduklarını söyledi. Türkiye’deki Afrika farkındalığını arttırmak ve Türkiye-Afrika ilişkilerini daha da yukarı taşımak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlatan Güntekin, “Afrika Günü etkinliği ile bu kıtada ihtiyacı olan milyonlarca kişiye daha güçlü dokunabilmeyi hedefliyoruz. Afrika vatandaşlarının hayat standartlarının bizimle eşitlenene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



GÖNÜLLÜK ESASI VAR

TADD’ın yürüttüğü çalışmaları kısa aktaran Güntekin, gıdadan ilaca, sağlık yardımından güneş kiti dağıtımına kadar birçok konuda yardımda bulunduklarını belirterek, “Yüz binlerce kişinin hayatına dokunduğumuza inanıyoruz. Her sağlık organizasyonunda ortalama 5 binin üzerinde hastayı muayene ediyoruz. 150 civarında büyük ameliyat yapıyoruz. Tüm bunların dışında kurban organizasyonuyla belki 100 bin kişinin evine et girmesine vesile oluyoruz. Ramazan’da 50 bin kişinin evine gıda yardımında bulunuyoruz. Afrika’da insanların hayatını değiştirdik diyemeyiz ama hayatlarına dokunduğumuzu söyleyebiliriz” dedi. Dernekte çalışan binlerce gönüllünün olduğunu aktaran Güntekin, “Gönüllüler bize web sitemizden başvuru yapıyor ve biz de kendilerini whatsapp gruplarımıza alıyoruz. Tüm toplantılarımızı ve hizmetlerimizi oradan paylaşıyoruz. Gönüllülerimiz de toplantılarımıza katılabiliyorlar. Tüm bağış kalemlerinde bize bağış sağlıyorlar. Bunun yanı sıra gönüllü olarak yapmaları gereken ne iş varsa (lojistik desteği, sağlık personeli, araç desteği) yapıyorlar” diye konuştu.



800 MİLYON İNSAN TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR

Afrika’da, özellikle Sahra Altı Afrika’nın tamamında sağlık hizmetinin sıkıntılı olduğunu anlatan Güntekin, “Bunun en temel sorunu ise temiz suya erişimde yaşanan sorunlardan kaynaklı… Yüz milyonlarca insan temiz suya ulaşamıyor. Temiz suya ulaşamamak ise sağlık sıkıntısını ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı. Afrika’da sağlık alanında yapılacak çok işin olduğunu anlatan Güntekin, şöyle devam etti: “Covid döneminde dünyadaki gelişmiş ülkelerin aşı oranları yüzde 60 iken, Afrika’da bu oran maalesef yüzde 3’tü. Halen yüz binlerce, milyonlarca kardeşimiz sıtma hastalığından ölüyor. 400 milyondan fazla kişi yoksulluk sınırında yaşıyor. Her gece neredeyse yatağa aç giriyor. 600 milyondan fazla insan elektriğe ulaşamıyor. 800 milyon insan ise temiz suya erişimde problem yaşıyor. Merkez hastanelerinde dahi suyun akmadığına şahit olduk. Anne çocuk sağlığında çok büyük problemler söz konusu. Çocukların yeterli besini alamamasından kaynaklanan hastalıklar var. Afrika’da sağlıkla ilgili yapacak çok şey var. Tüm bunlar için var gücümüzle çalışıyoruz.”



AFRİKA EVLATLARINA EĞİTİM DESTEĞİ

Bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak için dernek olarak doğrudan sağlık organizasyonu düzenleyip bölge halkını tedavi etmeye çalıştıklarını anlatan Güntekin, “Afrika’daki sağlık personellerine eğitim veriyoruz ve Türkiye’ye gelip staj ve kurslara katılarak eğitim almaları için çabalıyoruz. Ancak bu tabi ki yeterli değil. Esas olarak Türkiye’de eğitim alan Afrikalı kardeşlerimiz sağlık birimlerinde, kendi ülkelerinde çalışmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye’de yaklaşık 50 bin civarındaki Afrikalı öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Güntekin, “Yalnızca devletimizin verdiği burslar 5 bine yakın. Bu yıl 125 öğrenci kardeşimize burs verdik. Bunun dışında da yüzlerce öğrenci kardeşimizin çeşitli ihtiyaçlarına da destek olmaya devam ediyoruz.” dedi.



EKONOMİK HACİM 17 YILDA 5 KAT ARTTI

Türkiye-Afrika ilişkileri hakkında da bilgi veren Güntekin, “İki ülke arasındaki ticaret son 20 yılda büyük bir artış gösterdi. 2003 yılında 5.4 milyar dolar seviyesinde olan ekonomik hacim, 17 yılda 5 kat artarak 2020 yılında 25.3 milyar dolar seviyesine çıktı” dedi. Türk müteahhitlik firmalarının da Afrika’da toplam 71 milyar dolar iş yaptıklarını anlatan Güntekin, “Afrika ile ticaretimiz her geçen gün artıyor. Sahra Altı Afrika ile 2003 yılında 1.3 milyar dolarken bugün 10 milyar dolar olarak gerçekleşmiş durumda. Özellikle Türk Hava Yolları’nın uçuş noktası 2005 yılında 5 ülke 5 şehre uçarken, bugün kıtada 40 ülke 61 noktaya kadar çıktı” şeklinde konuştu.



