Tarihi en iyi yazan gazeteciyi kaybettik

Tarihi en iyi yazan gazeteci hayata veda etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı ve 2000 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü(200) sahibi gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu'nu kaybettik. Gazateci yazar Sina Koloğlu vefatı şu anlamlı cümlelerle duyurdu

"Amcam Orhan Koloğlu'nu biraz önce kaybettik. Dolu dolu yaşadı... Son dakikaya kadar çalıştı. 90'a girerken 90'nıncı kitabını yazdı. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yeni aldım haberi. Fazla da bir şey yazamıyor insan."

ORHAN KOLOĞLU KİMDİR?

1929 yılında Konya Kadınhanı’nda doğdu. II. Dünya Savaşı sonrasında Libya'da yeni kurulan hükümette, Ankara hükümetinin izni ile başbakanlık görevinde bulunan Sadullah Koloğlu'nun oğlu. Galatasaray Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne (bugün İletişim Fakültesi'ne) bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Doktora çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yaptı. Gazetecilik hayatına 1947 yılında Sulhi Garan'ın Türk Spor adlı gazetesinde spor yazarlığı ile başladı.1964 yılında Son Saat, Yeni Sabah, Akşam, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalıştı. 1970-1980 yılları arasında kısa süreli Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. 12 Mart Döneminde Beyrut'ta görevli olan Orhan Koloğlu, İhtilal sonrası Türkiye'ye çağrıldı ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili yazdığı rapor nedeniyle 15 gün Ankara Cezaevinde hapis yattı. Orhan Koloğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde devrim tarihi dersi verdi.1982-84 yılları arasında Libya'nın Trablusgarp kentindeki El-Fateh Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu. Popüler Tarih ve Aydınlık'ta çeşitli yazıları yayınlandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Portreler Galerisi’nde yağlıboya tablosu asılan Koloğlu Türk Basının usta ismi Doğan Koloğlu’nun kardeşi.

Orhan Koloğlu, 1995 yılında Türk Çağdaşlaşması adlı eseriyle Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. 2000 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı. 2001 yılında Reklamcılar Derneği Orhan Koloğlu'nun yüzyıllık reklam arşiv koleksiyonunu satın alarak "Türkiye'de Reklamcılığın İlk Yüzyılı: 1840-1940" adıyla bir sergi açtı ve sergiyi kitaplaştırdı. 90 kitabı var 15 ülke arşivinde çalıştı. Yedi dil biliyor.

Kitapları: Koloğlu'nun basın tarihi ağırlıklı araştırma kitaplarının bazıları;

Müthiş Türkler (1972), İslamda Başlık (1978), Takvim-i Vakayi (1981), Miyop Çörçil Olayı (1986), Abdülhamit Gerçeği (1987), İttihatçılar ve Masonlar (1991), Kuvayi Milliye'den Günümüze Türk Basını (70. Yılında Cumhuriyet Basını), Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı (1995, Emir Turam, Lütfullah Karaman, Mithat Baydur ve Mim Kemal Öke ile birlikte), Kim Bu Mustafa Kemal? (1997), Aydınlarımızın Bunalım Yılı 1918 (2000), Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar (2003), Fikret Mualla / Bir Garip Kişi (2003), Cumhuriyet Dönemi Masonlar (2004) Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi (2004), Dünyadan Çizgilerle Atatürk (2006), Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi (2006), Kim Bu? Ecevit (2006), Numaracı Cumhuriyetçiler II. Cumhuriyetçiler Hakkında Herşey (2007), Sorularla Vahdettin (2007), Fizan Korkusundan Libya Mücahitliğine (2008), Avrupa Kıskacında Abdülhamit (2008), Cilbabtan Türbana Türkiye'de Örtünmenin Serüveni (2008), Bilimselden "Medyatik"e Tarih (2009), Şu İngilizler Canımı Çok Sıkıyor Bir Enver Paşa Kitabı (2009), Arap Kaymakam (2011), Soros, CFR ve Arap Ayaklanması (2011, Barış Doster, Haluk Hepkon ve Mehmet Ali Güler ile birlikte), İslam Aleminde Masonluk (2012), Türk Korsanları (2012), Curnalcilikten Teşkilatı Mahsusa'ya (2013), Cumhuriyet Dönemi Masonlar (2013), İlk Gazete İlk Polemik (2014), Osmanlıcadan Türkçeye Okuryazarlığımız (2015), Lawrence Efsanesi (2016), Türk-Arap İlişkileri Tarihi (2017), 90’a girerken 90’nıncı Kitap (2019)