Tarihin en düşük kredi faiziyle ev alma fırsatı verdi

Sinpaş ev almak isteyenlere tarihi kredi oranıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 0.64 oran, 15 yıl vade ve 12 ay ödemesiz sunulan planla Sinpaş’ta başka bir yaşamın kapıları aralanıyor.

Yatırımlarına 46 yıldır hız kesmeden devam eden Sinpaş, her biri farklı konseptlerde geliştirilen ve şu an satışta yer alan tüm projelerini tarihi bir kredi oranıyla oranı ile satışa sunuyor.

Sinpaş’ın sunduğu 0.64 oran, 15 yıl vade ve ilk 12 ay ödemesiz planla İstanbul’da Sinpaş Country, Queen Bomonti, Gökorman, Metrolife, Finans Şehir, Sinpaş Time Ankara’da Altınoran, Marina Ankara, Marina Towers, Ege Vadisi, Bursa’da Bursa Modern projelerinden ev sahibi olabilir Sinpaş’ın her zaman kazandıran dünyasına katılabilirsiniz.

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik; “46 yıldır geliştirilen özgün projeler ve kazanılan sayısız ödülle Sinpaş hem marka hem de finansal kimliği büyütmüş hem de istihdam ve ekonomik kalkınmada aktif rol olarak Türkiye’ye değer katmıştır. Birbirinin tekrarı olmayan Sinpaş projeleri yatırımcısını kalkındırırken proje geliştirdiği lokasyonlarda da bölgenin de her zaman gelişimine katkı sağlamıştır.” dedi.

Mahmut Sefa Çelik: Üretmeye ve Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz diyerek şöyle devam etti:

“Normalleşme sürecinde biz de elimizden gelen güç ve gayretle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Şu an satışta olan 13 Sinpaş projesinde tarihin en düşük oranıyla ev sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenlere nefes aldıracak bir fırsat sunuyoruz. Ayrıca pek çok vatandaşımız sosyal donatıların, yeşil alanların ve site içinde yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu anlayarak ev değiştirmeye karar verdi. Tarihin en düşük konut kredi oranlarının sunulduğu bu dönemde satış ofislerimize gelen yoğun talebi karşılamakta zorlanıyoruz” dedi.