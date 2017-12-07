Tasarımı ile etkinliğe damga vurdu

Ankara büyük bir kadın buluşmasına ev sahipliği yaptı. CHP, kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83. yıldönümünde Ankara’da binlerce kadının katılımıyla Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kadının katılımıyla gerçekleşen etkinliğe sanat dünyasının ünlü ismi Necati Şahin’in Avcılar Binbir Çicek Kadın Korosu ile birlikte gerçekleştirdiği sahne tasarımı damgasını vurdu.

Ay yıldız şeklinde dizayn edilen sahne tasarımı bütün görüntülere yansıdı ve katılımcıları adeta büyüledi.

Bugünü kadar yapılmış en önemli etkinliklerden biri olan Yüzyılın Türküsü’nün Genel Sanat Yönetmenliği’ni yapan Necati Şahin herkesin ilgi adağı olan ve etkinliğe damga vuran tasarım için şunları söyledi:

“Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli Binbir Çicek Kadın Korosu ile etkinliğe katılacaklarını söylediğinde bu büyük katılımı sahneye de yansıtmak gerektiğini düşündüm. Etkinliğe organize eden arkadaşlarla çalıştık ve ortaya böyle bir görüntü çıktı. Herkesten teşekkür aldık. Ama esas teşekkürü Avcılar’dan Başkan Handan Toprak Benli ile etlinğe katılan binlerce kadın hak ediyor.”



