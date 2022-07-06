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Tatile bize gelin daha az harcayın ve sörf ile tanışın

Sizce sörf bir kentin kederinin değişmesinde etkili olur mu? Herkes bu soruyu farklı cevaplar verebilir. Benim cevabım “çok zor” şeklinde özetlenebilir. Bu cevap yanı “çok zor” cevabı Ordu gibi Anadolu’nun birçok kentinde yaygın olan anlayışın ifadesi olarak değerlendirilebilir. İşte bu yaygın ala yanlış anlayışın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ekibi ve bir grup genç ortadan kaldırdı.

Tatile bize gelin daha az harcayın ve sörf ile tanışın

Sörf Ordu’nun kaderini değiştirmek için bir kaldıraç olarak devreye girdi. Yıllar önce başlatılan Gelecek Turizmde Projesi ile buluştu. Onlarca genç Ordu’yu sörf için ilk defa geldi ve gelmeye devam ediyor. Ordu sörfün yeni merkezi olarak yurtdışında tanınmaya başlandı.

Sörfün Ordu’daki merkez üssü Perşembe… Sörf Eğitim Merkezi buruda kuruldu. Buradan yola çıkarak Perşembe’nin eski adı olan “Vona” isimli bir belgesel hazırlandı.
Bu belgesel Öncü Ordu’da gösterildi. Gösteride Başkan hilmi Güler şu görüyleri dile getirdi:

“Bugün Ordu'nun sınırlarını aşan çok özel bir çalışma görücüye çıktı. Geçtiğimiz yıl Ordu'nun dalgalarını sörf sporuna kazandırmış ve dünyaca ünlü sörfçülerin dikkatini çekmiştik. Yapılan bu çalışmalar şimdi "VONA" adıyla bir filme dönüştü. Yapımcılığını Deniz Toprak’ın yaptığı, yönetmenliğini Clint Davis'in üstlendiği Perşembe’nin güzellikleri, kültürü ve yerlilerinin sörfle tanıştığı bir macerayı konu alan "VONA" filmini önemsiyoruz. Ordu artık sadece dalga sörfünün yapıldığı bir yer olmakla kalmıyor, uluslararası misafirler ve sörfçüler ile buradaki hikâyenin filmi bile çekiliyor. Perşembe'miz nam-ı diğer Vona’mız, Türk misafirperverliği ve sörf kültürünün birleştiği inanılmaz bir adres olarak ilklere imza atıyor. Ordu’muzun tanıtımına katkı verecek bu çalışmaya imza atan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”


Belgesel geçtiğimiz hafta İstanbul’da üç yerde gösterildi. Büyük ilgi gördü. Ve şimdi sörfçüler güneyde yükselen fiyatlar nedeniyle tatile gitmekte zorlanan gençleri Ordu’ya davet ediyor. Hem sörfün bir kentin kalkınma noktasında katkısı yerinde görsünler hem de tatil yapsınlar istiyorlar… Yani bize gelin diyorlar…

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