Teknik Yapı, yılın ikinci yarısında hız artıracak

Yılın ikinci yarısında müşterileriyle iki farklı mutluluk yaşayacaklarını açıklayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Umut Durbakayım, Teknik Yapı’nın bir projesinde teslim sevinci yaşanacağını, bir diğerinde ise güvenli geleceğe ilk adım atılacağını söyledi.

Bahçeşehir Residence Inn Deluxia teslim ediliyor

Teknik Yapı'nın Residence Inn Deluxia konut projesinde, 2023 sonunda teslimler başlıyor. Tamamen yurtdışı yatırımcılara yönelik olarak hazırlanan projenin kaba inşaatı tamamlandıktan sonra, satışa sunulduğu bilgisini paylaşan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Umut Durbakayım, satış sürecinde fiyattan daha çok ‘güvenilir proje’ kriterinin ön plana çıktığını belirtti. Yaklaşık 5-6 yıl önce bölgede mağdur edilen ve güven sorunu yaşayan yabancı yatırımcılarda ortaya çıkan güven sorununu aşmak için maketten satış yapılmadığını ifade eden Durbakayım “projemizi duyan müşterilerin tamamı projeyi gezmek ve görmek istiyordu. Bu nedenle projenin yaklaşık yüzde 60 inşaatını bitirdikten sonra satışa sunduk” dedi. Umut Durbakayım projenin yaklaşık yüzde 85’nin satıldığı bilgisini paylaştı.

Toplam 16 katlı tek kuleden meydana gelen projede 34 farklı tipten oluşan 164 konut bulunduğunu ifade eden Umut Durbakayım, projede yatırım ve yaşam amaçlı satın alımlara olanak sağlayan 1+0'dan 3+1'e kadar daire tiplerine yer verildiğini söyledi. İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ve Bahçeşehir gölet manzarasıyla dikkat çeken Residence Inn Deluxia projesinin teras katında açık yüzme havuzu ve göl manzaralı güneşlenme terası bulunuyor. Projede ayrıca fitness salonu ve çocuk bahçesi gibi sosyal alanlar ile kapalı otopark yer alıyor.

İzmir’de ikinci dönüşüm projesi başlıyor

Emlak Konut önderliğinde, Halk GYO ortaklığı ile inşaatı devam eden Evora İzmir projesinin İzmir’de büyük bir revaç gördüğünü belirten Umut Durbakayım, Çok yakın zamanda İzmir’de yeni bir kentsel dönüşüm projesinin başlayacağını açıkladı. İstanbul’da kentsel dönüşüm konusundaki deneyimlerini Denizli ve İzmir’e taşıdıklarını hatırlatan Umut Durbakayım “maalesef ülkemizdeki deprem endişesi halen devam ediyor. İnsanlarımıza güvenli bir konut sunma amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlere elimizden geldiği kadar devam ediyoruz. Bu kapsamda İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerimizin verdiği deneyim ve tecrübeyi kullanarak, İzmirli vatandaşlarımızın da deprem riskinden arındırılmış güvenli konutlar yapacağız” şeklinde konuştu.

Umut Durbakayım, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi kapsamındaki projenin, İzmir Alsancak bölgesinde yapılacağını ve karma bir proje olacağı bilgisini paylaştı.