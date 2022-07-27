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TEKNOFEST Rüzgârı Ordu’dan Devam Ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz’de esmeye devam ediyor. Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST’in 29-31 Temmuz tarihlerindeki durağı Ordu olacak.    

TEKNOFEST Rüzgârı Ordu’dan Devam Ediyor

TEKNOFEST Karadeniz’in Ordu ayağında Karma Sürü Simülasyon, Sürü Robotlar, Sağlıkta Yapay Zeka, Jet Motor Tasarım, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Tarımsal İKA Yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenlenecek.  Ordu'da gerçekleşecek yarışmalarda 372 takım finale kalırken, 1844 yarışmacı finalist oldu. Toplamda ise 11.593 takım başvurusu alınarak Ordu’da gençler projeleri ile TEKNOFEST’e yine damgasını vuruyor olacak.  

Ordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte T3 Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı başta olmak üzere yarışma yürütücü kurumları, Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ortar Ordu Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Oryaz Ordu Yazılım A.Ş., Sys Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri Ltd. Şti. ve Ordu Üniversitesi’nin aktivitelerinin yer alacağı stantları olacak. Aynı zamanda hava gösterileri, dikey rüzgar tüneli, mobil bilim merkezi, deprem simülasyon tırı, müze tırı, Sahne Senin etkinliği ve konserler TEKNOFEST Ordu'da büyük rüzgar estirecek. 

TEKNOFEST Karadeniz Ordu Akış Programı

29 Temmuz 2022 / 09.00-18.00

- Açılış 

- Teknoloji Yarışmaları - Simülasyon Deneyim Alanları - Dikey Rüzgâr Tüneli 

- Solo Türk Gösteri Uçuşu - Sahne Senin Konserleri

- Bilim Türkiye Atölyeleri  & Bilim Türkiye Bilim Şovları 

30 Temmuz 2022 / 09.00-18.00

- Teknoloji Yarışmaları - Simülasyon Deneyim Alanları - Dikey Rüzgâr Tüneli 

- Sahne Senin Konserleri

- Bilim Türkiye Atölyeleri  & Bilim Türkiye Bilim Şovları 

31 Temmuz 2022 / 09.00-18.00

- Teknoloji Yarışmaları - Simülasyon Deneyim Alanları - Dikey Rüzgâr Tüneli 

- Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu - Sahne Senin Konserleri

- Bilim Türkiye Atölyeleri  & Bilim Türkiye Bilim Şovları

- Kapanış 

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Anahtar Kelimeler:
TEKNOFEST HavacılıkUzay Ve Teknoloji Festivali KaradenizTEKNOFESTOrdu
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