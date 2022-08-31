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TEKNOFEST’in ulaşım aracı BinBin

BinBin, Samsun’da başlayan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te katılımcıların ulaşım ihtiyacına çözüm oldu.

TEKNOFEST’in ulaşım aracı BinBin

Mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan teknoloji şirketi BinBin, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek üzere yola çıkan TEKNOFEST heyecanına bir kez ortak oldu. Bu yıl rotasını Karadeniz’e çeviren TEKNOFEST’in katılımcıları arasında yer alan BinBin, 4 Eylül’e kadar Çarşamba Havalimanı’nda sürecek etkinliklerde ziyaretçilerin ulaşım ihtiyacını karşılamaya başladı. Havalimanındaki etkinliklerde katılımcılara ücretsiz olarak e-scooter hizmeti sunan BinBin, ayrıca standında da akıllı şehir teknolojileri ve mikromobilite alanındaki hizmetlerine ilişkin pek çok detayı ziyaretçilerle paylaşıyor.

“Gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan etkinlikte biz de varız”

BinBin CEO’su Kadir Abdik, ülkemizde milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST’te yer almaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Ülkemizin mikromobilite alanındaki dönüşüm yolculuğunun önemli bir parçasıyız. Kurulduğumuz 2019 yılından bu yana kullanıcılarımıza en iyi ve sürdürülebilir mikromobilite ulaşım çözümlerini sunmak ve özellikle kısa mesafeli yolculuklarda bir ulaşım platformu haline dönüşmek vizyonuyla büyüyoruz. Genç ve dinamik bir teknoloji şirketi olarak, TEKNOFEST gibi gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturan böylesine kıymetli bir etkinliğin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Festival boyunca Çarşamba Havalimanı’nda ziyaretçilere ücretsiz e-scooter hizmeti sunacağız. Bu hizmetimizle hem ziyaretçilerin TEKFONEST heyecanına ortak oluyor hem de BinBin ile konforlu bir sürüş deneyimi yaşatıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
TEKNOFESTBinBinUlaşım Aracı
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