Teslimler başlıyor bir bloğu Çinliler satın aldı

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding’in sektördeki deneyimi ve finansal gücü ile Esenyurt’ta yükselen Meydan Ardıçlı, pandemiye rağmen inşaat çalışmalarında hız kesmedi. İlk etabı geçtiğimiz yıl teslim edilen projenin 2’nci etabının inşaat çalışmalarında sona gelindi. Teslimler, yılsonuna doğru başlayacak. 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden oluşan projenin 2’inci etabı, 282 daireden oluşuyor.100 metrekareden 224 metrekareye uzanan büyüklükte 2+1, 3,5+1 ve 4.5+1 konut tipine sahip dairelerden oluşan etaptaki dairelerin fiyatı, 600 bin TL’den başlayıp 3,5+1 dairelerin fiyatı 950 bin TL olarak belirlendi. Merkezi lokasyonu ve üst düzey donanımıyla katma değerli bir yatırım olarak dikkat çeken projenin 3’üncü etabında ise 1+1,1+0 daireler ağırlıkta olacak. Projenin aidat fiyatları ise 250- 300 TL bandında seyredecek.

Geçtiğimiz yıl ilk etap teslimlerin yapıldığı projenin Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yer alan konumu ve sunduğu prestij ile bölgede “Yeni Yaşam Dalgası” başlattığını vurgulayan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin şu açıklama bulundu:

“Sektördeki hareketin bir adım önündeyiz”

“Projemiz, temelini attığımız günden bu yana yerli ve yabancı taleplerinde dinamik bir seyir izledi. Geçtiğimiz yıl ilk etap teslimlerini yaptığımızda kısa sürede satışları tamamladık. Yatırımcılarımıza 2’nci etabımızı bu yıl teslim edeceğimize dair bir söz vermiştik. Pandemiye rağmen şantiyelerimizi durdurmadık, iş yavaşlatmadık. İnşaat çalışmalarının yüzde 75’ini tamamladık. Yılsonuna doğru teslimlere başlayacağız”

Tek bloğu Çinliler satın aldı

Projenin 2’nci etabı yeri ve yabancı yatırımcılardan talepler toplamaya başladıklarını kaydeden Tamer Özyurt, “Projemiz yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da odağında yer alıyor. 2’nci etabın 79 daireden oluşan bir bloğun tamamını Çinli yatırımcı satın aldı. Yabancı yatırımcılar arasında Çinlilerin öne çıkacağı bir yıl bizi bekliyor. Bunu gelen taleplerde çok net görüyoruz.” diye belirtti.

Yatırımcısını kendi seçen proje

Gayrimenkul ve inşaat sektörüne kazandırılan destek paketi sayesinde rekor kıran satışların aynı hızla ilerlediğini hatırlatan Tamer Özyurt, “Meydan Ardıçlı, konumu, fark yaratan tasarımı ve donanımıyla prim potansiyeli yüksek bir proje olarak her türlü yatırımcı tarafından talep görüyor. Bu gücüyle de kendi yatırımcısını kendi seçiyor. Özellikle ticari alanların satışında yatırımcı seçiminde çok titiz davranıyoruz. Projemizin konseptine uygun yatırımcıların bizi en iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Bu her zaman böyle oldu” dedi.

545 milyon TL’lik yatırım

Teslim aşamasına geçmeden yüzde 70’inin satışının tamamlandığı proje, bilinen daire büyüklüklerinden farklı seçenekleri ve dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile İstanbul için “Yeni Yaşam Dalgası” olarak tanımlanıyor. 545 milyon TL’lik yatırımla 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile kamuya açık alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden oluşan proje, her türlü detayın yer aldığı donanımıyla sektöre üst düzey bir boyut kazandırıyor. İlk etabımızın teslimlerinin eylül ayında yapılacağı projenin 2’nci etabının yılsonunda, kalan kısmının ise 2020 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Sadece kazançlı değil, yaşama konfor katan proje!

Esenyurt’un en hızlı değerlenen bölgesinde sadece kazançlı değil, tüm donanımıyla hayat standartlarını yükselten Meydan Ardıçlı, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunuyor. Projenin metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında farklılık gösteriyor. Ticari alanların büyüklükleri ise 35 ile bin 122 metrekare arasında değişiyor. 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C bloklar ailelere hitap ediyor.

Geçmişin nostaljik mimari tasarımı, modern mimariyle birleşti

Esenyurt’ta 2 ve 7 kat arasında değişen bloklardan oluşan, yatay mimarinin en güzel örneklerinden biri olarak inşa edilen Meydan Ardıçlı, geçmişin nostaljik cumbalı mimari tasarımını, bugünün modern mimarisiyle harmanlıyor.

Paris’ten Roma’ya New York’tan İstanbul’a kadar dünyanın en büyük metropollerinin meydanlarından esinlenerek hayata geçirilen Meydan Ardıçlı, konumu ve donanımından aldığı güçle bölgenin sosyal hayatına üst düzey bir boyut getiriyor. Kamuya açık alışveriş ve yeme- içme mekânlarından oluşan cadde ve sokaklarıyla İstanbul’un yıldızı parlayan bölgelerinden Esenyurt’un çekim merkezi olarak konumlanan proje, zengin sosyal dokusuyla, İstanbul’a dünyanın en büyük metropolleriyle yarışan nitelikte görkemli bir meydan kazandırıyor.

24 saat yaşayan proje

Sokak sanatçılarının eserlerini sergileyebilecekleri alanlardan, içerisinde dünyaca ünlü markaları barındıran alışveriş markalarından, cafe ve restoranlara kadar her türlü detayın düşünüldüğü cadde ve sokakları, su ve ışık oyunlarıyla 24 saat yaşayacak olan proje, İstanbul’un sosyal hayatına dinamik bir yapı kazandıracak.

12 bin metrekarelik yeşil alanda doğa ile iç içe

Konforlu bir yaşam alanı olarak her ayrıntının düşünüldüğü projede 12 bin metrekareden oluşan yeşil alan ve yer altı otoparkları yer alıyor. Yanı başında yer alan metro istasyonuyla, civardaki üniversite, hastane ve okullara yakınlığı ile de ulaşım avantajı sağlanıyor.