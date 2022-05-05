The BO Viera’ya tam not

Oktay Karnaca, Besa Grup’un Bodrum’da hayata geçirdiği The BO Viera projesini inceledi. Besa Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci tarafından gezdirilen Kaynarca, projeyi çok beğendiğini belirterek The BO Viera’nın Bodrum’a değer katacağını söyledi. Kaynarca ayrıca projeden konut da beğendi.

Lüksün sınırı yok

Proje hakkında bilgi veren Bezci, lükse dair her şeyin düşünüldüğünü aktararak “Toplamda 150 dönüm arazi üzerinde toplam 310 adet villa ve rezidanstan oluşan, Hilton Grup’un üst segment markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera, hiçbir evin manzarasının kapanmayacak şekilde tasarlandı” dedi. Projede her şeyin düşünüldüğünü kaydeden Bezci, “Restoran, süpermarket, deniz taksi, sahil, yerden ısıtma gibi imkanların yanı sıra konut sahipleri kreş, temizlik gibi tüm hizmetlerden de faydalanabilecekler. Lüksün sınırının olmadığı proje, dünya zenginleri tarafından büyük ilgi görüyor” diye konuştu.