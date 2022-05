The BO Viera’ya tam not Proje hakkında bilgi veren Bezci, lükse dair her şeyin düşünüldüğünü aktararak “Toplamda 150 dönüm arazi üzerinde toplam 310 adet villa ve rezidanstan oluşan, Hilton Grup’un üst segment markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera, hiçbir evin manzarasının kapanmayacak şekilde tasarlandı” dedi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 15:58