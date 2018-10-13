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THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "Biletler hızla tükeniyor. İlk 2 gün satılan bilet sayısı 1640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanından ilk uçan sizler olun."

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgi
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerde ilk 2 gün, bin 640 biletin satıldığını duyurdu.
Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlere olan bilet talepleriyle ilgili son durumu açıkladı.
Biletlerin hızla tükendiğini aktaran Bilal Ekşi, "İlk 2 gün satılan bilet sayısı 1640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanından ilk uçan sizler olun." ifadelerini kullandı.

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