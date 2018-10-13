İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerde ilk 2 gün, bin 640 biletin satıldığını duyurdu.
Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlere olan bilet talepleriyle ilgili son durumu açıkladı.
Biletlerin hızla tükendiğini aktaran Bilal Ekşi, "İlk 2 gün satılan bilet sayısı 1640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanından ilk uçan sizler olun." ifadelerini kullandı.
THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı biletlerine yoğun ilgi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "Biletler hızla tükeniyor. İlk 2 gün satılan bilet sayısı 1640. Promosyon fiyatlarına İstanbul Yeni Havalimanından ilk uçan sizler olun."
13 Ekim 2018 Cumartesi 15:04
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerde ilk 2 gün, bin 640 biletin satıldığını duyurdu.