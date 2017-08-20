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TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak

İstanbul Kayaşehir'de mahalle konseptiyle orta gelir grubu için inşa edilen bin 892 konut, kura yöntemiyle 4 Ekim'de sahiplerini bulacak

TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) İstanbul Kayaşehir'de mahalle konseptiyle orta gelir grubu için inşa edilen bin 892 konut, kura yöntemiyle satışa çıkarılacak.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dar gelirli, hiç konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini söyledi.
Turan, "Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyetle bütçelendi. Vatandaşlarımız imkanları ölçüsünde 144 bin lira ile 477 bin lira arasındaki konutlara başvuruda bulunabilecek." ifadelerini kullandı.
Başvuru şartları
Projeye başvuru için "hiç konut sahibi olmama" şartı aranacağını vurgulayan Turan, başvuruların üç kategoride değerlendirileceğini söyledi.
Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu kategoriler, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcı adaylarını kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 31 Aralık 2015'ten itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün bulunmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış, konut kredisi kullanmamış olması, 18 yaşını doldurması ve bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Başvuru sahipleri, satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabilecek."
Başvurular eylülde, kura ekimde
Şartları sağlayan kişiler, 5-20 Eylül'de Türkiye Halk Bankasının İstanbul'daki bütün şubelerinden 5 bin lira başvuru bedelini yatırarak projeye başvurabilecek.
Konutların satışı yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile yüzde 40 peşinat ve 144 ay vade seçenekleriyle yapılabilecek.
Konutların satış bedelleri 144 bin 755 liradan başlayacak, en düşük taksit aylık 603 lira olacak.
Kuralar, 4 Ekim'de noter huzurunda çekilecek. TOKİ'nin "www.toki.gov.tr" adresi ile Türkiye Halk Bankasının İstanbul'daki tüm şubelerinden başvuru koşulları ayrıntılı olarak öğrenilebilecek.

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