TOKİ konut üretiminde 800 bini aştı

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, 15 yılda 800 bin 112 konut ürettiklerini belirterek, "Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak için var gücümüz ile çalışıyoruz." dedi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1984 yılında kurulan TOKİ'nin 2002 yılına kadar toplam 43 bin 145 konut üretebildiğini belirtti.

Öncelikli hedeflerinin dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, "Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur." ifadesini kullandı.

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile idare olarak insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 15 yılda 800 bin 112 konut inşa ettik. Dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurarak, onlarca yeni konut projesini hayata geçirerek 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konuta ulaşmayı planlıyoruz."

- Öncelik dar gelirli vatandaşların

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerini sürdüklerini, TOKİ'nin ürettiği konutların yüzde 85'inin sosyal konut olduğunu ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza dönük konut ve sosyal yaşam alanlarımızın inşası sürerken, özel kontenjan ayırdığımız başta şehit yakını ve gazilerimiz olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızı TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımız ve emeklilerimize sunduğumuz avantajlar ve özel kontenjan uygulamasını da aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Yıllarca ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çalışan emekli büyüklerimizi de dinlenme dönemlerinde rahat ettirmek istiyoruz. Evi olmayan emekliler için her projeden ayırdığımız konut oranı yüzde 25'dir. 240 aya kadar vadeli satış yapılıyor. Taksit oranları ise 250 liradan başlayarak, şehirlere göre farklılık gösteriyor. İdare olarak hedefimiz her yıl evi olmayan 15 bin emekli vatandaşımızı konut sahibi yapmaktır."

- 10 binden fazla sosyal donatı inşa edildi

Kamuya yönelik uygulamalar da geliştirdiklerine dikkati çeken Turan, kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına bağlı olarak eğitim, sağlık, spor ve sosyal binaları ve kamu hizmet binalarını da içeren sosyal donatılar inşa ettiklerini aktardı.

Turan, "Kamu kuruluşları ile yaptığımız protokoller çerçevesinde 266 hastane, 565'inin finansmanını idare olarak karşıladığımız bin 40 okul, 19 üniversite, 19 stadyum, 71 bin 873 kapasiteli 189 yurt/pansiyon, 657 cami, 96 sağlık ocağı, 42 kütüphane, 992 spor salonu, 858 ticaret merkezi, 192 kamu hizmet binası olmak üzere toplam 10 bin 324 sosyal donatı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.