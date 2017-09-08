TOKİ'nin inşa edeceği Kayapark'ın ihalesi yapıldı

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayabaşı'nda 1,5 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek Kayapark birinci etap rekreasyon alanı inşaatının ihalesi yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Kayaşehir Vadisi'nde kurulacak yeşil alanın 5,5 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 3 kilometre eninde olacağını belirtti.

İhaleye ilgili 6 firmanın katıldığını aktaran Turan, en yüksek teklifin 88 milyon lira ile Ulaşım Nakl. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Gürtaş Yapı End. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından verildiğini bildirdi.

İhaleye verilen tekliflerin incelenmesinin ardından, ihaleyi kazanan yüklenici ile sözleşme imzalayıp en kısa sürede Kayapark'ın yapımına başlayacaklarını aktaran Turan, Kayapark'ın tamamlanması ile vatandaşların daha güzel ve doğa ile iç içe olan bir yaşam alanına kavuşacaklarını ifade etti.

- "Sosyal alanlar olacak"

Kayaşehir merkezinden Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada, koru alanları, parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları ile vatandaşların birincil ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal tesislerin bulunacağı bilgisini veren Turan, şöyle devam etti:

"Kayapark için ihalemizi yaptık. Parkın yapımına başlayıp İstanbul'u en kısa sürede yeşil bir alana kavuşturacağız. İstanbul ve Kayaşehir'i yeşille buluşturacak parkımızı dört etap halinde bitireceğiz. Dün ihalesini yaptığımız 338 bin 803 metrekareden oluşan birinci etabın içerisinde, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sosyal alanlar olacak. Proje içerisinde konser, sergi ve festivallerin düzenleneceği dört adet etkinlik platformu olacak, amfi tiyatro, renk, koku, ses ve tıbbi bitkiler bahçeleri, toplam 3 bin 250 metrekare olmak üzere iki adet biyolojik gölet olacak."

Projenin Kayaşehir'e değer katacağını ve o bölgede yaşayanların yeşille daha çok buluşacağını vurgulayan Turan, "Vatandaşlarımız yeşille iç içe sosyal yaşamlarını sürdürecekler. Birinci etapta, 73 farklı tipte bitki olacak. Toplam 224 bin 601 metrekarelik çim alanı, 4 bin 500 yapraklı ağaç, 2 bin 600 ibreli ağaç, 85 bin 500 çalı, 5 bin 900 otsu bitki ve 57 bin 250 adet yer örtücü bitki olacak. Birinci etap içerisinde ayrıca, restoranlar ve kafeler, 11 adet asma köprü, seyir terasları ve otopark da yer alacak." ifadelerini kullandı.

- İhaleye katılan firma teklifleri

Kayapark ihalesine ilgili 6 firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmaların verdiği teklifler ise şu şekilde:

"Egecan Akaryakıt Tem. Nak. İnş. Turz. San. Tic. A.Ş. & Asil İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 47 bin 800 milyon lira, Caba İnş. Enerji Turz. San. Ve Tic. A.Ş. 47 bin 950 milyon lira, Güçlü İnş. Mak. San. Ve Tic. A.Ş. & Alke İnş. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 49 bin 811.270 milyon lira, Föy İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. & Eksen Proje İnş. Turz. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 56 bin 802 milyon lira, Nas İnş. San. Tic. A.Ş. 59 bin 870 milyon lira, Ulaşım Nakl.İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Gürtaş Yapı End. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 88 milyon lira."



