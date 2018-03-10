Torkam'dan metrolu E5 projesi

Türkiye’nin en saygın inşaat firmaları arasında yer alan Torkam İnşaat, bu kez Florya - Sefaköy aksında her yönüyle yenilikçi bir proje inşa etmeye hazırlanıyor. İçinde rezidans, ofis ve 275 mağazalık büyük bir çarşının bulunacağı bir karma proje olarak tasarlanan Torkam E5, İstanbul’un can damarlarından biri olan E5 Karayolu’na cepheli olmasının yanı sıra önemli bir ulaşım avantajına daha sahip olacak. Metro istasyonunu içinde barındıracak Torkam E5 hem çarşıya alışveriş yapmaya gelecekler hem de rezidans ya da ofis sakinleri için hayatı çok kolay ve keyifli bir hale getirecek.



Torkam İnşaat Pazarlama ve Satış Koordinatörü Olkan Güneş, Torkam E5 sakinlerinin hayatın en büyük sorunu olan zaman kavramını daha optimum kullanmasını hedeflediklerini belirtiyor: “Bütün planlama bu doğrultuda özel bir yaklaşımla yapıldı. Rezidans sakinlerinin yanı sıra ofis ve çarşımızdaki ticari alanların sahiplerinin de projenin konum ulaşım avantajından maksimum şekilde faydalanabilmesini istedik. Aynı şekilde çarşımıza gelecek olan misafirlerimizin de hayatını kolaylaştırmayı ve renklendirmeyi amaçladık. Bu nedenle projemiz metro istasyonunu içinde barındıracak. Yani metrodan çıkıp alışverişe, ofisinize ya da rezidansınıza birkaç adımda ulaşabileceksiniz.”





Florya – Sefaköy aksındaki ulaşımı en kolay ve en iddialı olacak projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Olkan Güneş, Torkam E5 projesi hakkında şu bilgileri veriyor: “Projemiz 216 konut, 114 ofis ve çarşı alanında 275 dükkan ve mağazaya sahip olacak. Projeye büyük bir ilgi var ve çok yakında satışa başlama tarihimizi açıklayacağız. Rezidansların 395 bin TL’den başlayan fiyatlarda olacağını öngörebiliriz.” Olkan Güneş, özellikle çarşıdaki ticari alanlara yönelik önemli sürprizler hazırladıklarını da söyledi.