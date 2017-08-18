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“Trafik Dedektifleri“ projesi

- Proje kapsamında Antalya'da, son bir ayda Kur'an kursları ve yaz okullarındaki 2 bin 83 öğrenciye eğitim verildi

“Trafik Dedektifleri“ projesi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi" kapsamında, son bir ay içinde Kur'an kursları ve yaz okullarındaki 2 bin 83 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde, 3-17 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan proje, 2013 yılında hayata geçirildi.
Proje kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, ilçe müftülükleri, anaokulları, kreş veya yuva olarak çalışan özel eğitim kurumlarının görevlileriyle birlikte eğitim planlaması yapıldı.
Çocuklarda farkındalık oluşturmak, geleceğe trafik bilinci yüksek gençler hazırlamak amacıyla, trafik işaret levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst, alt geçit, güvenli bisiklet kullanımı, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme, güvenli oyun alanları başlıklarında görsel ve uygulamalı eğitimler verildi.
17 Temmuz-17 Ağustos döneminde eğitim verilen çocuk sayısı 2 bin 83 oldu.
Eğitimlere 22 Eylül'e kadar devam edilecek.

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