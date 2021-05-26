Travellers’ Choice 2021 ödülü verildi

Otel, dünyanın en büyük otel ve seyahat değerlendirme sitesi olan Tripadvisor gezgin yorumları ve kullanıcıların oyları ile sonuçların belirlendiği, sürekli yüksek puanlı yorum alan ve mükemmel konukseverlik taahhüdü sergileyen dünyadaki belirli sayıda işletmeye verilen “Travellers’ Choice 2021” ödülünü almaya hak kazandı.



DoubleTree By Hilton Canpark Ümraniye, p andemi döneminde misafirlerini güvenle konaklatmaya devam ediyor. Otelde, DoubleTree By Hilton tarafından otel temizliği ve hijyenine getirilen Hilton CleanStay standartları uygulanıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili genelgeler kapsamındaki tüm zorunluluklar yerine getiriliyor. Ayrıca, düzenli olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Turizm Bakanlığı tarafından atanan firmalar ve yetkililer tarafından denetleniyor. Denetimlerde tam notlar alınarak, misafirlerinin güven içinde konaklaması ve keyifli anlar geçirmeleri sağlanıyor. Global ölçekte alınan bu ödül, tüm gayretlerin güzel bir kanıtı olmaktadır.

