TÜPRAŞ'a 'çevreci' hibe desteği

Tüpraş, değişen dünya trendleri ve iklim değişikliği ile ilgili uyum çalışmalarının artırılmasına yönelik geliştirilen bir Ar-Ge projesinde daha yer alarak gibe desteği elde etti. Ortakları arasında yer aldığı MOF4AIR Ar-Ge projesi ile Tüpraş, Avrupa’nın en kapsamlı Ar-Ge ve İnovasyon Programı olan Ufuk 2020’de yüzde 100 hibe desteği almaya hak kazandı.

Bu proje ile Tüpraş, endüstriyel süreçlerden çıkan karbondioksit gazının verimli şekilde yakalanmasını ve karbondioksit salınımının azaltılmasını sağlayacak teknolojik bir yöntem geliştirilmesine destek olarak çevreye katkıda bulunmayı hedefliyor. Baca gazlarındaki atık karbondioksitin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütecek olan Tüpraş, geliştirilecek teknolojiyi rafineri sahasında test etme imkânı bulacak. Proje kapsamında geliştirilen teknolojinin ve sistemin; enerji santralleri, rafineriler, çimento, demir ve çelik gibi çeşitli enerji ve karbondioksit yoğunluğu bulunan endüstrilere açılımı hedefleniyor.

Koordinatörlüğünü Belçika’nın Mons Üniversitesi’nin üstlendiği MOF4AIR (Metal Organic Frameworks for carbon dioxide Adsorption processes in power production and energy Intensive industRies) projesi; Belçika, Norveç, Fransa, İtalya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Güney Kore ve Türkiye’den 14 kuruluşun ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Toplamda 11 milyon Avro bütçeye sahip MOF4AIR projesi kapsamında, Tüpraş’ın yüzde 100’ü Avrupa Birliği tarafından destekli olmak üzere 902 bin 500 Avro bütçesi bulunuyor.