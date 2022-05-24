Türk Dünyası, Kastamonu'da buluşuyor

Ülkelerin geçit töreni ile başlayacak organizasyonda 3 gün boyunca katılan ülkeler kendi dans ve müzik gösterilerini sergileyecekler. Etkinlikte yerel sanatçılarımız Kıraç, İlyas Yalçıntaş ve Mustafa Yıldızdoğan’ın yanı sıra ayrıca Kafkas Kartalları dans gösterisi, drone ve mapping showları ile konser etkinlikleri yer alacak.

Ülke çadırlarının da yer alacağı etkinlikte, ünlü Türk tarihçi Emrah Safa Gürkan başta olmak üzere Kastamonu Üniversitesinden hocaların da katılacağı akademik bir panelde Türk kültür tarihi ele alınacak.

Türk Dünyasını bir araya getirmenin üniversite yıllarından beri hayali olduğunu dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Türk Dünyasını bir araya getirmek üniversite yıllarımdan beri hayalimdi. Hem insan olarak hem soy hem de kan olarak bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bu yıl itibariyle Türk Dünyası Günleri’ni nihayet plana aldık. Kastamonu tarihi boyunca çok önemli bir merkez oldu. Selçuklu İmparatorluğu’nun 3 beyliğinden birisi, Osmanlının sancak beyliği, ve bu beyliğin sınırları bilindiği üzere Üsküdar’a kadar uzanıyordu. Milli mücadelenin olmazsa olmaz şehridir. Ayrıca istiklal madalyalı bir tek ilçemiz vardır. O da Kastamonu’nun bir ilçesi olan İnebolu’dur. Gelen cephaneyi kağnılarla küre dağlarını ve Ilgazları aşarak cepheye ulaştıran kahraman bir şehirdir Kastamonu. Özel bir şehirdir ve şehitler diyarıdır. Bu özellikleri nedeniyle böyle bir buluşmanın ilimizde olmasının uygun olacağını düşündük.

Türk Dünyası Günleri ile Dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımızı bir araya getireceğiz. Dünyanın her yerinde yaşayan kaderimizin aynı olduğu insanların birlikte olması kadar büyük bir mutluluk ve gurur olamaz. Kastamonu’ya çok yakışacağını düşündüğümüz Türk Dünyası Günleri etkinliğimizin gelenekselleşmesini istiyoruz. Ülkemizin her bir köşesinden halkımızı 3-4-5 Haziran’da şehrimize davet ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Etkinliği, Şor Türkleri, Halaç Türkleri, Kaşkay Türkleri, Macaristan, Şekelistan, Güney Kore, Azerbaycan, Güney Azerbeycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Gagauzya, Türkmen sahra, Hakasya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan, Finlandiya, Şahseven Türkleri, Kuzey Makedonya, Başkurdistan Türkleri, Tataristan, Tuva, Kırım Türkleri, Nogay Türkleri, Doğu Türkistan’dan yetkililer ve ekipler katılıyor.