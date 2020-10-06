Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor, festivali dijitalde estirecek

“Türkiye’nin İlk Dijital Lezzet Festivali” olma özelliği taşıyan 4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 9-10-11 Ekim’de gerçekleşecek. Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle dijital olarak gerçekleşecek olan festivalin bu yılki teması ise, “İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana”. Adana Valiliği himayesinde düzenlenecek festival, Adana’nın gastronomik değerlerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Adana’nın zengin mutfak kültürü ile bir lezzet kenti olarak markalaştığının altını çizen Adana Valisi Süleyman Elban, “Ülkemiz ve tüm dünya pandemi nedeniyle farklı bir sürece girdi. Bu yeni dönemde maksimum seviyede izolasyon ve hijyen önlemleri bizim de gündemimizde. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilecek festivalimiz, Adana’nın yerel gastronomik değerlerini tüm dünyaya tanıtacak. Festival kapsamında birçok ünlü şefi kentimizde ağırlayarak farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Pandemi önlemleri sebebiyle halkımız etkinlik alanlarında bulunamayacağından, bu sene festivalimizin coşkusunu dijitale taşıyacağız. 4.Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne katılacak şeflerimize, kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilere, dijital mecra temsilcilerine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, bize destek veren diğer tüm kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise festivale ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana’nın zengin mutfak kültürü hakkında geniş bir farkındalık yaratma anlamında çok önemli bir işlev görüyor. Bu sene halkımızla festival alanında buluşamasak da dijital dünyanın imkanlarını kullanarak bu önemli etkinliğin sürdürülebilirliğini sağlamış olacağız. Adana Valiliğinin himayesinde gerçekleşecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin ilimizin tanıtımına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Festivalimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Adana bu kez dijital dünya sahnesinde!

Üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı festival kapsamında, Sahrap Soysal, Ebru Baybara Demir, Cüneyt Asan, Hazer Amani, Eyüp Kemal Sevinç ve Yunus Emre Akkor gibi ünlü şeflerin Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileri dijital dünyada lezzet severlerle buluşacak. Ayrıca, yerel ustalardan şehrin mutfak zenginliğini yansıtan mutfak atölyeleri ve

şovları ile kentin önde gelen lezzet markalarının hikayeleri Adana’nın sınırlarını aşarak dijital dünyada geniş kitlelerle buluşacak.

Festival mangal ateşinin yakılmasıyla başlayacak!

4. Adana Lezzet Festivali, 9 Ekim’de Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehir protokolü ve konuklar tarafından mangal ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Ardından ülkemizin et profesörü olarak bilinen Cüneyt Asan’ın Adanalı ustalar eşliğindeki gastro şovu gerçekleşecek. Festivalin ikinci günü ise; Türkiye’nin ünlü şefleri Sahrap Soysal ve Ebru Baybara Demir’ ’in Adanalı Kebap Ustası Melek Kıyan eşliğindeki “Kadın Şefler Mangal Başında” gastro şovu ile açılacak.

Festival boyunca ünlü şefler; Hazer Amani, Yunus Emre Akkor ve Eyüp Kemal Sevinç’in Adana’nın Varda Köprüsü ve Anavarza gibi simge mekanlarında gerçekleştirecekleri gastro şovlar canlı olarak yayınlanacak. Le Cordon Bleu İstanbul Eğitmen Şefi Luca de Astis de İstanbul’dan bağlanarak gastro şovuyla festival severlerle buluşacak.

Etin Dünyaca Ünlü Uzmanı Steven Raichlen’den Etin Diyarı Adana’ya Selam !

Dünyanın en ünlü et uzmanlarından Steven Raichlen, Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne dijital olarak konuk olacak. Et ve barbekü denildiğinde ilk akla gelen isim olan dünyaca ünlü Amerikalı şef, yazar ve televizyon yıldızı Steven Raichlen, ızgara üzerine otuzdan fazla kitabın yazarı. Japonya’dan Amerika’ya birçok ülkede televizyon şovları yayınlanan Raichlen’in “Etin Diyarı Adana’ya Selam” isimli videosu festival kapsamında takipçiler ile buluşacak.

Gastronomi dünyasının nabzı 3 gün boyunca Adana’da atacak!

Festival’in söyleşi ve paneller bölümü ise gazeteci Cüneyt Özdemir’in Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarile gerçekleştireceği söyleşiler ile başlayacak.

Festival kapsamında gerçekleşecek oturumlarda iki gün boyunca gastronomi sektöründeki yeni gelişmeler, araştırmalar, üretimler, sorunlar ve çözümleri konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Oturumlarda konuşmacı olacak isimlerden bazıları; Amerikalı Akademisyen ve Yazar Johanna Mendelson Forman, Uluslararası Proje Uzmanı, MDD Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Hösükoğlu, Le Cordon Blue Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, Gastronometro İş Geliştirme Müdürü Betül Bildik ve Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çakır, MDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Kakınç, Hürriyet Gazetesi Yazarı, Food&Travel Genel Yayın Yönetmeni ve MDD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Erke, MDD ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Osman Serim, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Danışman, Yazar Reha Tartıcı , MDD Yönetim Kurulu Üyesi, Slow Food İzmir Bardacık Birliği Lideri Nedim Atilla, Slow Food Adana Birliği Lideri Pırıl Bilici, Tarsus Slow Food Lideri Yasmina Lokmanoğlu, ÇUKTOB Başkanı, TURYİD ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Tayyar Zaimoğlu, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı, Fütürist Otelci Cem Kınay, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Akdeniz Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Tourism Today Genel Yayın Yönetmeni Haluk Özsevim olacak.

Festival severler; 4. Adana Lezzet Festivali’nde iki gün boyunca şef Türev Uludağ, Perulu şef Bruno Santa Cruz ve İtalyan şef Matteo Bertuletti sunuculuğunda “Lezzet Durakları”nı gezerken; bir yandan da Gastronomi Dergisi yazarı Aliye Gümüş sunuculuğunda gerçekleşen “Adana Yerel Yemekleri Atölyesi”nde Adanalı kadınların geleneksel mutfak zenginliğini

yansıtan yemek yapımlarını izleyebilecek. İzleyiciler ayrıca; yöreye özgü ürünlerin hasat ve üretim süreçleri ile sokak lezzetlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. “Master Chef Türkiye” adlı televizyon program şefleri de kenti ziyaret edecek.

4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Adana ilçe belediyeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği, Mutfak Dostları Derneği, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Çukurova Aşçılar Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor.

İçerik çalışması ve iletişimi alanının en deneyimli ajansı Logos İletişim tarafından gerçekleştirilen festivalin organizasyonunu ise Yedi İletişim üstleniyor. 4.Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin, Adana’nın geleneksel mutfak kültürünün geniş kitlelerle buluşmasına aracılık etmesi ve şehrin “yükselen gastronomi turizmi destinasyonu” olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.