Türkiye'de Bir İlk: "Soğuktan Etkilenen Karslı Kadınların Cilt Hikayesi" Sergisi

70’li yıllardan bu yana biyoloji ve dermatolojiyi beraber kullanarak, tüm cilt tipleri ve cilt ihtiyaçları için sağlıklı ve güvenli dermatolojik çözümler sunan Bioderma, kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için geliştirilmiş Atoderm serisinden ilham alarak “Atoderm ile Doğu Ekspresi” projesi ile sıra dışı bir farkındalık çalışmasına imza attı.



Bioderma Laboratuvarları ve Sefa Yamak iş birliği ile gerçekleştirilen “Untitled Portraits” fotoğraf sergisi, Türkiye’nin en sert kışının geçtiği Kars’ta yaşayan kadınların ciltlerinin yaşam tarzından ve onları çevreleyen koşullardan nasıl etkilendiğine dikkat çekebilmek ve ciltlerini kışın etkilerinden korumalarına destek verebilmek amacıyla oluşturuldu.



Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu projede, Karslı kadınlar ülkemizin ezber bozan fotoğraf sanatçılarından Sefa Yamak tarafından soğuk kış koşulları altında mücadele ederken fotoğraflandı, soğuktan etkilenen ciltlerin hikâyesi fotoğraf karelerine taşınarak ilk defa donmuş Çıldır Gölü üzerinde sergilendi. İstanbul’da da düzenlenecek sergiden elde edilecek tüm gelir, Kars sakinlerinin ihtiyaçları için kullanılacak.



Atoderm Serisi Hakkında - #cildiminkoruyucusu #atoderm



Özellikle kış aylarının gelişiyle birlikte cilt her zamankinden daha hassas ve nemsiz oluyor. Cildin kendi nemini sağlayamadığı durumlarda, cilt bariyeri kırılganlaşmaya ve bunu oluşturan yapı taşları da azalmaya başlıyor. Atoderm serisi kuru, çok kuru ve yoğun yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için kuruluğun şiddetine göre geliştirilmiş olan birbirinden farklı ürünler ile cildi korumaya, beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı oluyor.

Atoderm serisi, Bioderma laboratuarları tarafından geliştirilen Skin Barrier Therapy™ ve Skin Protect™ patenti sayesinde cildin koruyucu bariyerinin onarılmasına ve bu sayede cildin kaybettiği nemin yeniden kazandırılmasına yardımcı oluyor.



Atoderm Serisi Ürünleri:



Atoderm Cream: Kuru ciltler için nemlendirici, koruyucu ve besleyici bakım kremi.

Atoderm Intensive Balm: Yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için cildin konforunu yeniden kurmaya yardımcı bakım kremi.

Atoderm Foaming Gel: Yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için zengin içerikli, yatıştırıcı ve temizleyici jel.

Atoderm Hand & Nail Cream: Kuru ve yıpranmış el ve tırnaklar için besleyici ve onarıcı bakım kremi.

Atoderm Lip Stick: Kuru ve hassas dudaklar için stick formunda koruyucu ve nemlendirici bakım.

Atoderm Lip Balm: Çok kuru ve çatlamış dudaklar için besleyici ve yoğun nemlendirici balm.

Atoderm Shower Oil: Hassas, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için besleyici ve durulanabilir duş yağı.

Atoderm Shower Gel: Kuru ve hassas ciltler için nemlendirici temizleme jeli.