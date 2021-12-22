Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Otomobilde büyüyor
Doğan otomobilde büyüyor
Lojistik ondan sorulacak
Lojistik ondan sorulacak
Kitap yazdı ödül aldı
Kitap yazdı ödül aldı
Finans sergisine açılıyor
Finans sergisine açılıyor
Yeni logosunu seçti
Yeni logosunu seçti

Türkiye'de ilk!.. Düzce geleceğini tasarlanıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün himayesinde düzenlenecek olan "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" ile kentin geleceği belirlenecek. Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin destek verdiği kongreye Murat Kolbaşı, Davut Doğan, Senur Biçer, Mehmet Önder gibi Türkiye'nin önde gelen iş insanları katılacak.

Türkiye'de ilk!.. Düzce geleceğini tasarlanıyor

Türkiye’de ilk defa bir kent belediye başkanının önderliğinde geleceğini tasarlıyor. Tasarımın çok daha öne çıktığı bugünlerde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü örnek bir adım atarak geleceğin kalkınma hamlesini tasarlamak için çok önemli bir adım attı.

Başkan Özlü’nün gazeteciler, iş insanları ve kanaat önderlerinin görüşlerine de başvurarak yapacağı kentin kalkınma tasarımına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin de tam destek veriyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin de "Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor" projesi kapsamında destek verdiği "Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi" 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Murat Kurum ve Düzce Valisi Cevdet Atay'ın da konuşma yapacağı etkinlikte Düzce’nin geleceğine ilişkin mesajlar verilecek.

Etkinlikte dile getirilen görüşler sonrasında sonuç bildirgesi haline getirilecek ve kentin gelecek tasarımı bu görüşler üzerine inşa edilecek.

Turizmde tarıma, sanayide lojistiğe Düzce’nin geleceğin yer alacak sektörlerin yol haritasının tartışılacağı etkinlik Türkiye’de bir ilk olacak.

KİMLER KONUŞACAK?

Toplantıda Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı kentleşmede yeni bakış açılarını anlatacak. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı markalaşma ve Türk kahvesine ilişkin farklı bir sunum yapacak. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki de tasarımın önemine vurgu yapacak.

Düzce İl Kültür ve   Turizm Müdürlüğü temsilcileri başta olmak üzere çok önemli isimler turizm ile ilgili mesajlar verecek. Yine Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Mücahit Yıldız, TAGEM Genel Müdürü Nevzat Birışık gibi isimlerin katılımıyla tarım ve gıda sektörü konuşulacak. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan gibi isimlerin katılımıyla Düzce’de yeni yatırımlar ve sanayi ele alınacak.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Gazetecileri Derneği’ninTürkiye Ekonomiyi KonuşuyorDüzce İktisat Ve Kalkınma KongresiEGDDÜZCENİN GELECEĞİ BUGÜNDEN TASARLANIYORDÜZCEDE BİR İLK!...BAŞKAN ÖZLÜ KENTİN GELECEĞİNİ TASARLIYOR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1