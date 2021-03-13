Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'da gündem Antalya

Saati değiştirilerek 21.00'e alınan Türkiye Ekonomi Konuşuyor'un 13 Mart Cumartesi konuğu Antalya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin olduyor. Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek olmak amacıyla yaptığı toplantı kapsamında konuk olacak Çetin Antalya ile ilgili önemli mesajlar verecek.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlatttı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunduğu 13 Mart 2021 Cumartesi saat 21.00'da Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'in katılacağı toplantının koordinötörü EGD Temsilciler Meclisi Üyesi Şener Meral aşağıdaki linkten etkinliğin izlenebileceğini duyurdu:

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89455607991?pwd=RC80amEzZlVDYTBWWEIvVGRIbW9Odz09

Meeting ID: 894 5560 7991

Passcode: 053238

Antalya Ticaret Sanayi Odası hakkında

Türkiye’nin en eski ticaret ve sanayi odaları arasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, (ATSO) 3 Nisan 1882 tarihinde, "Ziraat ve Ticaret Odası" adı altında kurulmuştur.

14 Haziran 1910 tarihli “Ticaret ve Sanayi Odalarına Dair Nizamname” gereğince, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası adını alarak yoluna devam etmiştir.

1922 yılında üye sayısı 100, bütçesi 2.000 Dolar olan ATSO, özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte, her alandaki atılımlara paralel bir gelişme göstermiştir.

Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası; 50 bin üyesi, 44 milyon 905 bin liralık bütçesi, 49 meslek grubu, 111’i meclis üyesi olmak üzere 271 meslek komite üyesi ile Antalya’nın en etkili kurumlarından, Türkiye’nin en büyük Odalarından birisidir. ATSO’nunSerik, Kemer, Korkuteli, Elmalı, Gazipaşa, Akseki ilçelerinde temsilcilikleri aracılığıyla ilçelere de hizmet götürmeye devam etmektedir.

ATSO, kurulduğu günden bu yana kent ticaretinin, kültürel ve sosyal yaşamının şekillenmesinde aktif şekilde yer almıştır.

ATSO, kentin birçok öncü kurumunun kuruluşunda, ekonomik büyümede itici güç olmalarında ana yapı taşlarından birisi olmuştur. Antalya Fuarcılık A.Ş.,Antalya Serbest Bölge İşletmeleri A.Ş., Antalyaspor A.Ş, Antalya Güçbirliği Holding A.Ş., Batı Akdeniz Teknokent A.Ş., Antalya Organize Sanayi Bölgesi, Antalya Tanıtım A.Ş. gibi kente katma değer katan, vizyon oluşturan kurumların kuruluş ve işletme aşamalarında aktif olarak yer almıştır.

Son olarak da bölgeye değer katacak olan Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (KORMER) kurulmasına öncülük etmiştir.

Ayrıca, ATSO Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı’nı kurarak, vakıf çatısı altında Antalya Kültür Sanat’ı kente kazandırmıştır. Bunun yanı sıra, Antalya Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı, Antalya Sağlık Vakfı, Mavi Bayrak Vakfı, Antalya Tanıtım Vakfı gibi birçok sosyal girişimin kurucuları arasında yer almıştır.

ATSO, yalnızca Antalya il merkezi için değil, Batı Akdeniz Havzasının gelişmesi için de sorumluluk almış, bu çerçevede Batı Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Güçbirliği Platformu, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın (BAGEV) kuruluşuna da öncülük eden kurumların başında yer almıştır.

Uluslararası alanda da Antalya’nın en önemli referans noktalarından birisi olan ATSO, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME), Akdeniz Turizm Birliği, Türk Alman Ticaret Odası (TATSO) ve Avrupa birliği delegasyonu gibi kurumlarla ile işbirliği içerisindedir. Yurtdışındaki birçok Oda ile işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu işbirlikleri lobi faaliyetlerinin yürütülmesinde, Avrupa Birliği desteklerinden yararlanılması ve üyelerin yurtdışı pazarlara açılması noktasında önemli avantajlar sunmaktadır.

ATSO, proje üretme kapasitesi ve hayata geçirdiği projeler ile Antalya’nın en üretken kurumlarının başında gelmektedir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, kent vizyonunadeğer katan, birlikteliği öne çıkaran kapsayıcı ve bütünleştirici çalışmaları, örnek teşkil eden kurumsal uygulamaları ile Türkiye’nin en aktif ve başarılı olarak nitelendirilen Odalarından birisidir.

ATSO, özellikle son 20 yıllık dönemde müthiş bir hızla gelişen teknolojinin, dünyadaki iş yapış sistemlerinin, yönetim sistemlerindeki değişime ayak uydurmuş, başarılı uygulamalar ile fark yaratabilmiş bir Oda olmuştur.

Türkiye'de İLK'lere İmza Atan Oda

- Türkiye'nin basında en çok yer alan TSO'su, basında en çok konuşulan TSO başkanı,

- Türkiye'nin en yüksek puanlı 5 yıldızlı akredite Odası,

- Türkiye'nin ilk dijital Odası/yılda ortalama 20 bin belge,

- Türkiye'nin ilk mesleki sertifikasyon yapan Odası,

- Bir çok alanda mesleki sertifikasyon yapan Türkiye'deki tek Oda,

- Bulunduğu kentin vizyonunu yazılı hale getiren ilk Oda,

- Destinasyon yönetimi mantığıyla kurulan Türkiye'nin ilk şirketini kente kazandıran Oda,

- Üyelerine etik işletme belgesi veren ilk Oda,

- Türkiye'de ilk kez Organize Sanayi Bölgesi'nde, meslek lisesinin açılmasına öncü olan Oda,

- Hizmet binasını kentine kültür sanat merkezi olarak kazandıran ilk Oda

ATSO, dün olduğu gibi bugün de, Antalya ve Türkiye için değer üreten kurumlardan birisi olma bilinciyle, ülkemizde birçok ilke imza atmaya ve kentinin vizyonunu belirlemede öncü olmaya devam edecektir.

Davut ÇETİN hakkında

1 Ocak 1965 tarihinde Antalya’da doğdu. İlkokulu Antalya Namık Kemal İlkokulu, ortaokulu Antalya Merkez Ortaokulu, lise eğitimini ise Antalya Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Makine Ressamlığı Bölümü’nden mezun oldu.

1987 yılı itibariyle Antalya merkezli GMY Çetin Motor firması ile otomotiv sektöründe faaliyet göstermektedir. Yedek parça ticareti ile motor yenileştirme işlerinin yanı sıra 2015 yılında İstanbul’da kurduğu firmasında otomatik şanzıman yenileştirme işi yapmaktadır. GMY Çetin Motor’un bugüne kadar alanında Türkiye birincilikleri bulunmaktadır.

1999 yılından itibaren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev almaya başlayan Davut Çetin, Meslek Komitesi Üyeliği, Bütçe Komisyonu Üyeliği,Ulaşım Komisyonu Üyeliği, ATSO Atletizm İhtisas Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Çetin ayrıca, 2008-2010 yılları arasında Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinde de bulundu. 2013 yılında yapılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Meclis Üyeliği’ne ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na seçilen Davut Çetin, 16 Şubat

2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. 2018 seçimleri sonucunda Antalya TSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Davut Çetin, 74. TOBB Olağan Genel Kurulu'nda TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi ve hâlihazırda da bu görevleri yürütmektedir.

Davut Çetin, sayılan görevlerinin yanı sıra, Antalya Kongre Bürosu, Batı Akdeniz Ekonomisini Güçlendirme Vakfı (BAGEV) ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkanı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, ALDAŞ A.Ş. ve Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Davut Çetin, evli ve iki çocuk babasıdır.