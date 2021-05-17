Türkiye’nin ilk "Vegan Sertifikası”na sahip markası oldu

Avrupa Vejetaryenler Birliği tarafından onaylı Türkiye’nin ilk “Vegan Sertifikası”na sahip markası Eyüp Sabri Tuncer, doğal içerikli diş macunu serisi ile doğal yollarla korunan sağlıklı ve güçlü dişler vadediyor.

Türk kozmetik sektörünün köklü markası Eyüp Sabri Tuncer, sağlıklı gülüşler için daha doğal içerikler sloganıyla ürettiği diş macunu serisinde;“Doğ al Aktif Karbonlu”, “Doğal Misvak Özlü”, “Doğal Propolis Özlü”, “Doğal Karanfil Özlü” çeşitlerinin yanı sıra 2-6 yaş çocuklara özel Doğal Karadut Özlü ve 7-16 yaş grubuna özel Doğal Çikolata & Nane Özlü diş macunları yer alıyor.

Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan kişiye uygun çeşitler sunulan Eyüp Sabri Tuncer diş macunları; florür, sls, sles, paraben, titanyum dioksit, gluten, boya, şeker, tuz vb maddeler eklenmeden elde edilen özel formülüyle standart içeriklerden farklılaşarak güvenilir ağız bakım ve sağlıklı diş fırçalama deneyimi sunuyor.

Tüm Ürünler “Vegan ve Vejetaryen Sertifikası”na sahip

Eyüp Sabri Tuncer diş macunlarının bir diğer en önemli özelliği de dünyada her geçen gün önemi artan vegan ürünler olması; hayvansal ya da hayvanlardan dolaylı yoldan elde edilen hiçbir içeriğin ürün içeriğinde bulunmaması ve hayvanlar üzerinde test edilmemesi.

2021 yılında yeni yatırımlar gerçekleştiren ve 3 yıldan beri faaliyet gösterdiği diş macunu kategorisinde daha da büyümeyi hedefleyen Eyüp Sabri Tuncer, önümüzdeki dönemde de doğal içerikli diş ve ağız bakım ürünleri ile fark yaratmaya devam edecek.