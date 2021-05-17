Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Robotlar iş başında
Robotlar iş başında
Balık gibi olacak
Köpek balığından esinlendi
Elektriklisi çıktı
Elektriklisi çıktı
Ücretsiz kullanacaklar
Ücretsiz kullanacaklar
Yolda bırakmıyor
Yolda bırakmıyor

Türkiye’nin ilk "Vegan Sertifikası”na sahip markası oldu

Eyüp Sabri Tuncer, doğal içerikli ve vegan diş macunu serisi ile fark yaratmaya devam ediyor...2021 yılında yeni yatırımlar gerçekleştiren ve 3 yıldan beri faaliyet gösterdiği diş macunu kategorisinde daha da büyümeyi hedefleyen Eyüp Sabri Tuncer, önümüzdeki dönemde de doğal içerikli diş ve ağız bakım ürünleri ile fark yaratmaya devam edecek.

Türkiye’nin ilk "Vegan Sertifikası”na sahip markası oldu
banner17

Avrupa Vejetaryenler Birliği tarafından onaylı Türkiye’nin ilk “Vegan Sertifikası”na sahip markası Eyüp Sabri Tuncer, doğal içerikli diş macunu serisi ile doğal yollarla korunan sağlıklı ve güçlü dişler vadediyor.

Türk kozmetik sektörünün köklü markası Eyüp Sabri Tuncer, sağlıklı gülüşler için daha doğal içerikler sloganıyla ürettiği diş macunu serisinde;“Doğ al Aktif Karbonlu”, “Doğal Misvak Özlü”, “Doğal Propolis Özlü”, “Doğal Karanfil Özlü” çeşitlerinin yanı sıra 2-6 yaş çocuklara özel Doğal Karadut Özlü ve 7-16 yaş grubuna özel Doğal Çikolata & Nane Özlü diş macunları yer alıyor.

Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan kişiye uygun çeşitler sunulan Eyüp Sabri Tuncer diş macunları; florür, sls, sles, paraben, titanyum dioksit, gluten, boya, şeker, tuz vb maddeler eklenmeden elde edilen özel formülüyle standart içeriklerden farklılaşarak güvenilir ağız bakım ve sağlıklı diş fırçalama deneyimi sunuyor.

Tüm Ürünler “Vegan ve Vejetaryen Sertifikası”na sahip

Eyüp Sabri Tuncer diş macunlarının bir diğer en önemli özelliği de dünyada her geçen gün önemi artan vegan ürünler olması; hayvansal ya da hayvanlardan dolaylı yoldan elde edilen hiçbir içeriğin ürün içeriğinde bulunmaması ve hayvanlar üzerinde test edilmemesi.

2021 yılında yeni yatırımlar gerçekleştiren ve 3 yıldan beri faaliyet gösterdiği diş macunu kategorisinde daha da büyümeyi hedefleyen Eyüp Sabri Tuncer, önümüzdeki dönemde de doğal içerikli diş ve ağız bakım ürünleri ile fark yaratmaya devam edecek.

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Vegan SertifikasıEyüp Sabri Tuncer Diş MacunuVegan Diş MacunuVeganDiş MacunuEyüpsabrituncerEyüp Sabri Tuncer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1