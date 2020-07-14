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Tuzlalılardan anlamlı ziyaret

Demokrat Parti Tuzla İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran, Büyük Birlik Partisi Tuzla İlçe Başkanı Cüneyt Şahin, Saadet Partisi Tuzla İlçe Başkanı Resul KILIÇ ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yazıcı, Dış Ticaret ve Teşvik Uzmanı – Köşe Yazarı Yasemin Tosun, Tuzlalı Genç Girişimciler Hasan Can Aktarmacı ve Yeminli Tercüman Birkan Taşkıran, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse’yi makamında ziyaret ederek, görevini tebrik ettiler.

Tuzlalılardan anlamlı ziyaret

Bülent Akköse, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı yönetimindeki çalışmalarının ardında, 2019 yerel seçimlerinde Tuzla Belediyesi Başkan Aday Adayı olarak seçim maratonuna katılmıştı. Uzun yıllardır Tuzla’da çeşitli dernek ve kurumların yönetimde görev almış, Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla İlçe Başkanlığı yönetiminde çalışmalar yürütmüş olan, siyasetçi ve işadamı Akköse’ye birlik ve beraberlik örneği, Tuzla yerelinden anlamlı ziyaret gerçekleşti. Demokrat Parti Tuzla İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran: ‘Tuzlamızdan başarılı işlere imza atanların hak ettikleri göreve gelmelerinden dolayı gurur duyuyoruz, dedi.

 Farklı siyasi partilerin Tuzla İlçe Başkanları ve Tuzlalıların Mahalli İdareler Koordinatörlüğünü ziyareti esnasında Tuzla’dan İstanbul’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Tuzla’dan İstanbul’a birçok yerde, başta çalışmalarına ara verilen metro inşaatları olmak üzere önemli atılımların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Tuzlalıların kabusu haline gelen koku sorununa Büyükşehir belediyesi gündeminde önemle ele alındığı belirtirdi. İstanbul genelinde projeler hakkında bilgi alındı.

 Görüş ve ideolojisi ne olursa olsun, bütünleştirici yaklaşımın önemini vurgulayan Saadet Partisi İlçe Başkanı Resul Kılıç, yaptığı hizmetlerle Yerel Belediyecilik kavramına yenilikler getiren 54.Hükümet Başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın kaleminden "DAVAM" kitabını hediye etti, ziyaretçiler ikramda bulundu.  

Yerel siyasetin içerisinde örnek olacak içtenlikle, dostlukla, her kesimden insanların birbirlerini  kucaklayacağı bu ziyaretteki gibi örnek diyalogların artması temennisi ile ziyaret tamamlandı. 


 

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Büyük Birlik Partisi Tuzla İlçe Başkanı Cüneyt ŞahinSaadet Partisi Tuzla İlçe Başkanı Resul KILIÇDemokrat Parti Tuzla İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran
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