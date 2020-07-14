Tuzlalılardan anlamlı ziyaret

Bülent Akköse, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı yönetimindeki çalışmalarının ardında, 2019 yerel seçimlerinde Tuzla Belediyesi Başkan Aday Adayı olarak seçim maratonuna katılmıştı. Uzun yıllardır Tuzla’da çeşitli dernek ve kurumların yönetimde görev almış, Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla İlçe Başkanlığı yönetiminde çalışmalar yürütmüş olan, siyasetçi ve işadamı Akköse’ye birlik ve beraberlik örneği, Tuzla yerelinden anlamlı ziyaret gerçekleşti. Demokrat Parti Tuzla İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran: ‘Tuzlamızdan başarılı işlere imza atanların hak ettikleri göreve gelmelerinden dolayı gurur duyuyoruz, dedi.

Farklı siyasi partilerin Tuzla İlçe Başkanları ve Tuzlalıların Mahalli İdareler Koordinatörlüğünü ziyareti esnasında Tuzla’dan İstanbul’a yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Tuzla’dan İstanbul’a birçok yerde, başta çalışmalarına ara verilen metro inşaatları olmak üzere önemli atılımların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Tuzlalıların kabusu haline gelen koku sorununa Büyükşehir belediyesi gündeminde önemle ele alındığı belirtirdi. İstanbul genelinde projeler hakkında bilgi alındı.

Görüş ve ideolojisi ne olursa olsun, bütünleştirici yaklaşımın önemini vurgulayan Saadet Partisi İlçe Başkanı Resul Kılıç, yaptığı hizmetlerle Yerel Belediyecilik kavramına yenilikler getiren 54.Hükümet Başbakanı Prof.Dr. Necmettin Erbakan’ın kaleminden "DAVAM" kitabını hediye etti, ziyaretçiler ikramda bulundu.

Yerel siyasetin içerisinde örnek olacak içtenlikle, dostlukla, her kesimden insanların birbirlerini kucaklayacağı bu ziyaretteki gibi örnek diyalogların artması temennisi ile ziyaret tamamlandı.



