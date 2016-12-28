Uber'den açıklama var

Uber son günlerde gündeme gelen bazı gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı… İşte Uber’in o açıklaması….

. Bugün bazı basın organlarında Uber uygulamasının “korsan” taşımacılık yapan ulaşım seçeneklerini bulmaya hizmet ettiği, “yasal olmadığı” ve bu konuda “emniyetten Uber özelinde bir talimat olduğu” yönünde birtakım haberler yer almıştır.

. Öncelikle belirtmeliyiz ki Uber bir taşımacılık firması değildir. Yolcularla sürücüleri buluşturan bir global teknoloji şirketidir ve Türkiye'de tamamen yasal bir zeminde hareket etmektedir.

. Uber olarak dünyanın her yerinde şehirlere ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Türkiye'ye ve Türkiye'deki operasyonlarımıza sonuna kadar bağlıyız.

. Türkiye'de iş ortaklarımızın ve araçlarının yasal bir zeminde ulaşım hizmeti sunabilmeleri için gerekli lisansları mevcuttur. Uber teknolojisini kullanıyor olmak yasaldır. Sürücü iş ortaklarımızın ve yolcularımızın her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz.

. Türkiye'de teknoloji hizmetimiz, yolcularla lisanslı uberXL ve taksi ürünlerimizi buluşturarak hizmete aynı şekilde devam etmektedir ve edecektir.

. Söz konusu haberlerde yer alan iddialara yönelik olarak Uber olarak ifade etmek isteriz ki;

- Emniyetin gönderdiği talimat, belgesiz olarak taşımacılık yapan araçlar için geçerlidir ve bu şartlarda Uber sistemini kullanan araçları kapsamamaktadır. Uber, sürücülerin uygulamayı kullanmaya başlamalarından önce gerekli lisanslara ve sigortalara sahip olup olmadığını kontrol eder. Uber uygulamasını kullanan her araç İstanbul'da yasal ulaşım hizmeti vermek için lisanslıdır.

- Nitekim talimatta hiçbir şekilde "Uber" ismi dahi geçmemektedir.

- Talimatın asıl içeriği bugüne kadar bir ceza yöntemi olan araçların trafikten men işleminin yanlış uygulanmasının düzeltilmesine ilişkin açıklayıcı bir niteliktedir.

- Emniyetten gönderilen talimatta yolculara yönelik olarak her hangi bir yaptırım ya da para cezası uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğine dair bir madde yer almamaktadır.

- Öte yandan Anayasa Mahkemesi kararı, araçların bağlanmasına ve para cezalarına sebep olan ilgili yasanın bazı maddeleri iptal edilmektedir.

- İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın haberde yer alan "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor, uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor" beyanı doğruları yansıtmamaktadır. Uber gerekli tüm vergilerini ödemektedir. Uber uygulaması sayesinde kullanıcılar ulaşım sağlayıcılara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabiliyorlar.

- Paris'te Uber uygulamasının yasadışı olması ve Uber hizmetlerinin durdurulması gibi bir durum söz konusu değildir. Aksine, Paris Uber'in en çok kullanıldığı şehirlerin başında gelmektedir. Londra'dan İstanbul'a Avrupa kıtasında bir sürü şehirde Uber sevilerek kullanılmaktadır.

- Uber'in Türkiye ürünleri arasında sadece lüks taşımacılık seçeneği değil, aynı zamanda uberTaksi servisi ile sarı ticari taksilerle yolculuk seçeneği de sunulmaktadır. Bu doğrultuda Uber'in taksicilerden pay alması gibi bir durum söz konusu değildir, aksine onların hayatını kolaylaştıran ve ek kazanç sağlayan bir uygulamadır.