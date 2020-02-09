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Ünlü işadamı Bodrumspor'a başkan oluyor

Opet'in kurucusu Fikrat Öztürk şu sıralar Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un da hisselerini almak için temaslarda bulunuyor haberleri kulislerde dolaşıyor.

Ünlü işadamı Bodrumspor'a başkan oluyor
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İşadamı Fikret Öztürk, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu bir öğretmen. Dokuz yıl fizik öğretmenliği yapmış. Ardından kendisi gibi öğretmen olan eşi Nurten Öztürk ile tayinleri farklı yerlere çıkınca istifa edip ticaret hayatına atılmıylar. Öztürk, “Birimizin maaşı ikimize yeter, ben de başka bir iş yapayım” diyerek ilk benzin istasyonunu 1982’de Mersin’de açmış. 10 yıl farklı markaların bayilikleriyle işin inceliklerini öğrenmiş. 1992’de eşiyle birlikte bugün Türkiye’nin ikinci büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan OPET’in (Öztürkler Petrol) temellerini atmış. 2002’de Koç Holding’le yüzde 50-50 ortaklığa giden OPET, bugün Türkiye’nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden biri. Öztürk Şirketler Grubu’nun amiral gemisi OPET ama turizm, inşaat, maden ve tarım sektörlerinde de yatırımları var. Özellikle turizm konusunda ciddi yatırımları bulunuyor. Hem Antalya’da hem Bodrum’da otelleri var.

Ünlü işadamı bu iki turizm merkezi için elinden gelen her türlü yardımı esirgemiyor. Geçen yıl Temmuz’da Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı’na seçilmişti. O tarihten bu yana Süper Lig takımlarından Antalyaspor’un başkanlığını yürütüyor. Bu bilgiler yeni değil. Kulisimiz Bodrum’dan. Öztürk şu sıralar Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un da hisselerini almak için temaslarda bulunuyormuş. 2. Lig’de mücadele eden Bodrumspor’un yüzde 49’u Bodrumlu iş insanlarına aitmiş. Belediyenin de hissesi bulunuyormuş. Öğrendiğimize göre Fikret Öztürk çoğunluk hisselerini satın alarak Bodrumspor’un hem sahibi hem de başkanı olmak istiyormuş. Öztürk şu sıralar Bodrum’da sürekli kulis yapıyormuş. Plan gerçekleşirse hem Antalyaspor hem de Bodrumspor’un başkanlığını yapacak. İzleyip göreceğiz…PARA DERGİSİ

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