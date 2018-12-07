Üsküdar'da açılış günü

Türkiye’ye örnekle gösterilen projeleri kazandıran Üsküdar 8 Aralık Cumartesi (yarın) Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak. Çavuşdere Belediye Meydanı’nda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve binlerce Üsküdarlı tarafından karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birbirinden değerli çok sayıda projeyi hizmete açacak.



Üsküdar’ı geleceğe taşıyacak olan Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Üsküdar Bilim Merkezi, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı, Çavuşdere Spor Sarayı, İstanbul Resimleri Müzesi ve Valide Sultan Gemisi projeleri toplu açılışla birlikte Üsküdar ve tüm İstanbulluların hizmetine sunulacak.



Üsküdar ve İstanbul’a büyük değer katacak olan dev projelerin detay bilgileri şöyle:



Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi:



Bulgurlu Mahallesi'nde yapımı biten, hizmet anlamında Türkiye'de ilk ve tek olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete başladı. Merkezde engelli bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntılar düşünüldü. Kadın ve erkeklere yönelik 2 ayrı yüzme havuzu, akranlarla paylaşım odası, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölümden oluşan merkeze aileler engelli çocuklarını emanet ederek kendi gündelik işlerini yapabilecek. Engelli birey sahibi ailelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak, engelli bireylerimize sıcak bir yuva görevi görecek olan merkez yeşillikler içinde ve modern bir tasarımla inşa edildi. Engelli çocukların evlerinden alınarak günübirlik konaklaması ve ailelere nefes aldırılması açısından Türkiye’de bir ilk. Bay ve bayan hidro terapi havuzları, Fizyoterapi ve müzikli terapi odaları, Kütüphane, Spor salonu, Resim atölyeleri, Çok amaçlı salonu ile hizmet verecek olan merkezimiz özellikleri itibariyle sahasında ilk olan 10.000 m2 kapalı, 3.000 m2 açık alana sahip.



Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi:



İstanbul’da kültürün kalbi yepyeni bir mekânda daha atmaya başladı. 2018 yılı itibariyle Üsküdar’ın eski evlendirme dairesi binasında kurulan Nevmekân Sahil, İstanbul kültürünün ve İstanbul’u yaşama sanatının önemli mekânlarından biri oldu. İlk olarak 2016 yılında Bağlarbaşı’nda eski İETT garajının restorasyonuyla açılan Nevmekân aynı zamanda Millet Kıraathanesi fikrinin de en güzel örneklerinden biridir. Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul kültürüne yeni bir sembol hediye etme vizyonuyla kurulan Nevmekân Sahil, 50 bin kitaplık kütüphanesiyle, sergi salonuyla, sanat ve kültür etkinlikleri imkanıyla Üsküdar sahilinde İstanbullulara ve dünya vatandaşlarına hizmet veriyor.



Nakkaştepe Millet Bahçesi:



50.000 metrekarelik bir alanda kurulan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, Macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, okçuluk alanları yer alıyor.Üsküdar’ı güzelleştirmek ve yeşil alan miktarını artırmak için son yıllarda büyük projelere imza atıldı. 46 yeni park yapıldı, 65 park yenilendi. Hemşerilerimize binlerce meyve fidanı dağıtıldı. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4,8 m2’den 9,5 m2’ye çıkarıldı. 2019’daki projelerle bu oranı 10 m2’ye çıkarmayı planlıyor.



Üsküdar Bilim Merkezi:



Üsküdar Bilim Merkezi, farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulmuştur.Bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı hedefleyen; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden,Üsküdar Bilim Merkezi ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı planlamaktadır. Bu bağlamda bireylere günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.



Planetaryumun yanı sıra Uygulamalı Atölyeler, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji – Robotik Kodlama Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Parçalara Ayır Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi olmak üzere toplam 7 farklı temada birçok atölye ile ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere belirli bir müfredat eşliğinde eğitim verilecektir



Valide Sultan Gemisi:



1 Ağustos 2017’de denize indirdiğimiz Valide Sultan Gemisi, Üsküdar Belediyesi’nin en özgün, en sevilen sosyal projelerinden biri oldu. Gemimiz ile düzenlediğimiz ücretsiz turlarla başta Üsküdarlılar olmak üzere tüm İstanbulluları Boğaz’ın güzellikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Tuzla’da yerli ve millî imkânlarla üretilen gemimiz 500 kişi kapasiteli ve tüm Boğaz turu seferlerimizde ücretsiz çay, simit ikramı yapılıyor. Uzman rehberler eşliğinde yapılan turlar sayesinde bugüne kadar 400.000’den fazla kişi ücretsiz kültür turuna katıldı. Her Perşembe, lise son sınıf öğrencileri Sanat Tarihi dersini gemimizde işliyor. Valide Sultan Gemisi haftanın altı günü hizmet vermektedir.



