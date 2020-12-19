Usta bilir uygulaması ile birincilik aldı

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, sektöre değer katan yaratıcı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda ödüllendirilmeye devam ediyor. Koçtaş, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen ‘Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020’de 2 ödüle birden layık görüldü. Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu (Omni Experience Innovator) kategorisinde Koçtaş, “Ustabilir” uygulaması birincilik ödülünün, Self-Servis Cepte Ödeme platformu ise ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Dijital dönüşüm sürecinde emin adımlarla ilerleyen Koçtaş, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen ‘Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020’de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu (Omni Experience Innovator) kategorisinde 2 ödüle birden layık görüldü. Koçtaş, “Ustabilir” uygulaması ile birincilik ödülünün, “Self-Servis Cepte Ödeme” platformu ile ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Ustabilir uygulaması daha önce de pazarlama teknolojilerinin en başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği MarTech Awards’da ‘Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı’ kategorisinde ödüllendirilmişti.

“Ustabilir uygulamamızda 10 bine yakın usta bulunuyor”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Uğur Serkan Taşkın şunları söyledi: “2018 yılı içerisinde hayata geçirdiğimiz ‘Ustabilir’ mobil uygulamamız sayesinde evinde yaptıracağı tadilat için güvenilir bir usta ihtiyacı duyanlar ile ustalarımızın arasında tamamen ücretsiz bir köprü oluşturmuştuk. Bu uygulamamızı bir adım ileri taşıyarak ustabilir.com’u da geçtiğimiz aylarda hizmete açtık. Böylece daha fazla müşterimize ulaşma imkânımız oldu. Ustabilir’de kullanıcılar; ihtiyaç duyulan hizmet için, seçili bölgedeki ustaları kolaylıkla filtreleyebiliyor, aradığı ustayı yorum, sertifika, puan ve referans işleri üzerinden değerlendirebiliyor. Ustalar ise uygulama üzerinden kendilerine profil sayfalarını oluşturup, müşteri ağını genişletebiliyor ve Koçtaş’ın kendilerine sunduğu ek avantajlardan yararlanabiliyor. Son 1 yılda 2.330 yeni usta üyemiz ile birlikte şu an Ustabilir uygulamamızda onaylı 10 bine yakın usta bulunuyor. İşimizin belkemiği olarak tanımladığımız ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz.”

“Self-Servis Cepte Ödeme platformu ile müşterilerimize alışverişlerinde temassız ve hızlı ödeme fırsatı sunuyoruz”

İkincilik ödülü kazanan proje ile ilgili de bilgi veren Taşkın sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilikçi ödeme bakış açısı ile geliştirdiğimiz Self-Servis Cepte Ödeme platformu sayesinde müşterilerimize alışverişlerinde temassız ve hızlı ödeme fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimiz, bu platform ile herhangi bir ödeme noktasına ihtiyaç duymadan, temassız ve güvenli olarak kendi cep telefonları üzerinden ödemelerini gerçekleştirip satın alma sürecini tamamlayabiliyorlar. Pandemi döneminde sağladığımız bu temassız ödeme hizmeti, perakende sektöründe de örnek bir dijital dönüşüm projesi oldu.”