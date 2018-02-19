Vali Şahin Başkan’ın hayalindeki parkı ziyaret etti

Doçent Şengül Aydıngül ve ekibi tarafından kazı çalışmaları sürdürülen Bathonea Antik Kenti’ne Vali Vasip Şahin’den destek.

Dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan ve İstanbul’un tarihi olarak öne çıkarması beklenen Bathonea Antik Kenti’nde incelemeler yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Tarihçi Dr. Coşkun Yılmaz ve Vali Vasip Şahin’e Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan eşlik etti.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin antik park olması için proje yaptığı bölgenin İstanbul’a turizm açısından sınıf atlatması bekleniyor.

Başkan Handan Toprak Benli’nin projesinde yer alan Antik Park New York’taki Central Park sollayacak bir çalışma olacak.

Proje İstanbul’da turistlerin İstanbul’da kalış süresine bir gün uzatacak ve yaklaşık 100 bin kişiye iş sağlayacak.

İŞTE O PROJEDEN BAZI BİLGİLER

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, İstanbul'un tarihine ayna tutan Bathonea Antik Kentİ’ne yönelik geliştirdiği projede şu noktaları dikkat çekiliyor:

. Bu park; öncelikle İstanbul'un kültür turizmine büyük katkı sağlayacak.

. Avcılar Belediyesi sınırları içinde yer alan ve kazıları devam eden Bathonea Antik Kenti'nin dev bir parka dönüştürülmesi için proje hazır.

. İstanbul'un tarihine ayna tutan bu park dünya turizm merkezlerinden biri olacak. Turizme büyük katkı sağlayacak.

. Uzmanlara göre, İstanbul'a gelen turistin kalış süresi Antik Park sayesinde 1 gün uzayacak.

. Proje ile dünyanın tarihle iç içe spor ve diğer aktivitelerin yapılabileceği ilk ve tek yaşam parkı İstanbul halkı ile buluşturulacak.

. Üstelik bu park göl kenarında olacak. Aynı zamanda doğal sit alanı Bathonea'da 37 çeşit kuş konaklıyor.

. Yine Central Park'taki en büyük gelir kalemlerinden birinin kayık ücretleri olduğunu görmekteyiz. Suni göletler yapıp bu kadar gelir elde edebilirken bizim Küçükçekmece Gölü kıyısında olan parkımızın katacağı değer kat kat fazla olacak.

. Bathonea'da devam eden kazılarda, şimdiye kadar, iki liman, büyük taşlarla örülmüş su yolları, devasa caddeler ve saray yapısı olduğu düşünülen bir yapı ortaya çıkarıldı.

. Erken Hitit dönemine ait iki figürün de yer aldığı Roma dönemine ilişkin kalıntıların ortaya çıkarıldığı Antik Kent, İstanbul'a tarihi derinlik kazandırdığı gibi yeşil alanlarla donatıldığında Central Park'tan daha anlamlı bir görünüm kazanacak.