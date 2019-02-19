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Vestel’in anne sohbetleri eğitimci Zeynep İşman’la devam ediyor

Vestel’in yeni mağaza konsepti Kafe Vesto’lar anneleri buluşturuyor. 9 Şubat’ta Zorlu Center Kafe Vesto’da başlayan ‘Yeni Nesil Anne Sohbetleri’ etkinliği, 22 Şubat’ta Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam ediyor.

Vestel’in anne sohbetleri eğitimci Zeynep İşman’la devam ediyor
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Vestel’in ilkini 2016 yılında açtığı Kafe Vesto’lar anneleri, anne adaylarını ve ebeveynleri ilgilendirecek bir etkinlik dizisi başlattı. 9 Şubat’ta gunesanne.com bloğunun yazarı Güneş Ulus’la başlayan ‘Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri’nin ikincisi 22 Şubat Cuma günü saat 16.00-17.00 arası Ebeveyn Koçu / İletişim Uzmanı ve Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam ediyor.

Zeynep İşman ‘Etkili anne-baba ne demek, nasıl olunur’ sorusunun yanıtını katılımcılarla paylaşacak. Zeynep İşman “Aile içinde gerçek sorunu ve görünen sorunu birbirinden ayırmayı, sorunlara yapıcı çözümler getirirken, çocuklarımızla ilişkimizi güçlendirmeyi, çatışmaları nasıl ele alacağımızı ve bunu yaparken ilişkilerimizi nasıl koruyacağımızı, saygı ve sevgi odaklı birey yetiştirme ve aile içi iletişim konularına değineceğiz” dedi.

Vestel Ticaret A.Ş. Pazarlama ve Mobil Ürünler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman “İlkini 2016 yılında Beşiktaş mağazamızın içinde açtığımız Kafe Vesto’ların sayısı bugün 8’e yükseldi. Amacımız müşterilerimizi teknoloji ile daha yakınlaştırmaktı. Kafe Vesto Yeni Nesil Anne Sohbetleri ile de Kafe Vesto keyfini ikiye katlamayı hedefliyoruz. İlkini 9 Şubat’ta Zorlu Center Kafe Vesto’da Güneş Ulus ile başlattığımız buluşmalar, 22 Şubat’ta Etkili Anne-Baba Okulu Eğitimcisi Zeynep İşman’la devam ediyor. İzmir Alsancak Kafe Vesto’da devam edecek bu buluşmaların ebeveynler için hem yararlı hem de keyifli olacağına inanıyoruz” dedi.
 

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